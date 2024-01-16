Новый App Store поддержит стороннюю загрузку приложений

Bloomberg: новая версия App Store поддержит стороннюю загрузку приложений

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Apple разделит магазин с приложениями App Store, чтобы выполнить требования Евросоюза (ЕС). Информацию приводит Bloomberg.

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Инсайдер Марк Гурман в американской корпорации заявил о начале подготовки к вступлению в силу Закона о цифровых рынках (DMA) в Европе. Отмечается, что закон обяжет Apple разрешить загружать приложения на устройства в обход App Store. По этой причине было решено запустить новую версию App Store, поддерживающую скачивание на iPhone, а также на другие гаджеты.

Обновленный магазин будет доступен только для пользователей из стран Евросоюза. Отмечается, что пользователи из других стран не смогут загружать приложения на свои Apple-девайсы, обходя правила.

В Apple заявили, что для того, чтобы привести свои сервисы в соответствие DMA к 7 марту у компании есть более семи недель.

Ранее сообщалось о том, что представители ГУ МЧС по Свердловской области подтвердили, что с 10 января сотрудникам ведомства запрещено применять технику Apple. Официальный ответ отмечает, что служебный документооборот в МЧС России организован с использованием информационных сервисов с учетом их безопасности.