Открыт способ передачи информации между растениями

Учёные показали, как растения общаются между собой

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Обмен сигналами между растениями при помощи фитонцидов открыт в 1980-х, но только сейчас его сумели зафиксировать на видео. Эксперимент провели молекулярные биологи из Сайтамского университета в Японии, подробностями они поделились в журнале Nature Communications.

Фото: Cambridge in Colour

Для визуализации общения между растениями учёные подкормили подопытные культуры биосенсором, светящимся в присутствии ионов кальция при наблюдении через флуоресцентный микроскоп. В качестве раздражителя использовались срезанные листья томата и резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana) с гусеницами табачной совки (Spodoptera Litura).

Оказалось, что при повреждении листья выделяют летучие соединения, которые тут же "чувствуют" живые растения, откликаясь повышением концентрации кальция в разных своих частях.

Восприятие сигналов опасности проходит поэтапно: первыми реагируют замыкающие клетки с устьицами — "ноздрями" растений, через которые они дышат углекислым газом, затем возбуждаются клетки мезофилла, составляющие внутреннюю ткань листьев. Обработка фитогормоном, закрывающим устьица, "оглушала" резуховидку — она переставала отзываться на тревожные примеси в воздухе.

Открытие японских учёных позволит создать средства защиты сельскохозяйственных культур от вредителей без применения опасных ядохимикатов.

Как растения предупреждают друг друга об опасности