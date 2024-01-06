Инвестиции в будущее: за что сейчас дают Нобелевскую премию?

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В 1895 году Альфред Нобель учредил престижную Нобелевскую премию, которая не только приносит славу и деньги лауреатам, но и предсказывает будущее человечества. Нобелевский комитет выбирает ученых, чьи работы обещают наибольший научный прогресс.

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В физике последнее десятилетие отмечено укреплением Стандартной модели, благодаря обнаружению бозона Хиггса. Возможности для радикально новых объяснений устройства мира стали ничтожными. Однако физика продолжает исследовать загадки, такие как темная энергия и темная материя, сообщает "Вокруг Света".

В биологии Нобелевские премии подчеркивают прогресс в генной регуляции и медицине. РНК-интерференция открывает перспективы для выключения неправильно работающих генов. Ученые также работают над выращиванием органов из собственных клеток, что обещает трансформацию в медицине.

Нобелевская премия мира отражает надежды на будущие достижения. Однако критики считают, что выбор лауреатов может быть произвольным, и выражают опасения по поводу отсутствия признания "маленьких людей" в решении социальных вопросов.

Таким образом, Нобелевские премии последних лет предвещают продолжение научного прогресса в физике и биологии, а также подчеркивают важность дипломатии и социального вовлечения в решении глобальных проблем.