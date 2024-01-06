В 1895 году Альфред Нобель учредил престижную Нобелевскую премию, которая не только приносит славу и деньги лауреатам, но и предсказывает будущее человечества. Нобелевский комитет выбирает ученых, чьи работы обещают наибольший научный прогресс.
В физике последнее десятилетие отмечено укреплением Стандартной модели, благодаря обнаружению бозона Хиггса. Возможности для радикально новых объяснений устройства мира стали ничтожными. Однако физика продолжает исследовать загадки, такие как темная энергия и темная материя, сообщает "Вокруг Света".
В биологии Нобелевские премии подчеркивают прогресс в генной регуляции и медицине. РНК-интерференция открывает перспективы для выключения неправильно работающих генов. Ученые также работают над выращиванием органов из собственных клеток, что обещает трансформацию в медицине.
Нобелевская премия мира отражает надежды на будущие достижения. Однако критики считают, что выбор лауреатов может быть произвольным, и выражают опасения по поводу отсутствия признания "маленьких людей" в решении социальных вопросов.
Таким образом, Нобелевские премии последних лет предвещают продолжение научного прогресса в физике и биологии, а также подчеркивают важность дипломатии и социального вовлечения в решении глобальных проблем.
Значимость Европы снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты, отмечает издание Nove slovo.