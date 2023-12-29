Реальная динамика цен на российский софт: факты и перспективы

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

В последнее время СМИ активно обсуждали якобы стремительный рост цен на российский софт. Специалисты утверждают, что динамика цен объясняется объективными причинами, такими как увеличение спроса на разработчиков и появление задач, требующих быстрого создания замен для ушедших продуктов. Это привело к повышению зарплат разработчиков, что, в свою очередь, вызвало рост стоимости софта.

Фото: openverse by espensorvik is licensed under CC BY 2.0

Однако утверждения о катастрофическом увеличении цен на российский софт являются чрезмерными. По анализу рынка, цены поднимаются умеренно — от 5% до 15% в год. В этом контексте стоит отметить, что реальные затраты на разработку оправдываются высокой маржинальностью софтверных продуктов. Об этом сообщает Известия.

Существует конкуренция между вендорами, и даже "переоцененные" специалисты заставляют компании дополнительно вкладываться в более способных коллег, создавая эффект снежного кома. Тем не менее, внимание качеству продукта остается приоритетом, несмотря на рост расходов.

Акцент делается на конкуренции в сфере софтверных продуктов, где доминирующих российских компаний мало. Топовые игроки стараются держать цены стабильными, привлекая покупателей скидками на оптовые пакеты лицензий, долгосрочные контракты и поддержку.

Эффект низкой базы объясняется отсутствием российского софта в некоторых сегментах рынка, а сравнение стоимости с западными аналогами не всегда корректно, учитывая различия в функциональности и классе продуктов.

Спекуляции о "бешеном повышении цен" противоречат логике развития рынка. В 2024 году ожидается компенсация роста себестоимости через расширение объемов продаж и снижение маржи компаний. Вендоры будут активно использовать маркетинговые стратегии, такие как скидки и персонализированные предложения для крупных компаний.

Тем не менее, для долгосрочного роста рынка необходимо сосредоточиться на масштабировании продуктов и занятии внешних рынков. Отмечается, что IT-бизнес уже формирует экспортный потенциал и будет готов к выходу на внешние рынки при наличии соответствующих договоренностей на геополитическом уровне.