Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минтранс может ввести штраф за нарушение временных ограничений скорости
Салат с куриной грудкой и овощами для новогоднего застолья
Филиппа Киркорова и Лолиту убрали из программы "Зимнего SHOW"
Винегрет с красной икрой: авторский рецепт от кулинарного блогера
Hyundai, Kia, Mercedes и Chery стали наиболее угоняемыми авто в 2023 году в РФ
Фигуристка Медведева о самом странном случае года: врач потушила сигарету о спину
"Всё равно все умрут": помощницу Залужного уволили за скандальное высказывание
Детская вера в Деда Мороза: от радости до страха
Выборы на Тайване: политическая драма в ожидании Нового года

Реальная динамика цен на российский софт: факты и перспективы

2:25
Наука

В последнее время СМИ активно обсуждали якобы стремительный рост цен на российский софт. Специалисты утверждают, что динамика цен объясняется объективными причинами, такими как увеличение спроса на разработчиков и появление задач, требующих быстрого создания замен для ушедших продуктов. Это привело к повышению зарплат разработчиков, что, в свою очередь, вызвало рост стоимости софта.

Реальная динамика цен на российский софт: факты и перспективы
Фото: openverse by espensorvik is licensed under CC BY 2.0

Однако утверждения о катастрофическом увеличении цен на российский софт являются чрезмерными. По анализу рынка, цены поднимаются умеренно — от 5% до 15% в год. В этом контексте стоит отметить, что реальные затраты на разработку оправдываются высокой маржинальностью софтверных продуктов. Об этом сообщает Известия.

Существует конкуренция между вендорами, и даже "переоцененные" специалисты заставляют компании дополнительно вкладываться в более способных коллег, создавая эффект снежного кома. Тем не менее, внимание качеству продукта остается приоритетом, несмотря на рост расходов.

Акцент делается на конкуренции в сфере софтверных продуктов, где доминирующих российских компаний мало. Топовые игроки стараются держать цены стабильными, привлекая покупателей скидками на оптовые пакеты лицензий, долгосрочные контракты и поддержку.

Эффект низкой базы объясняется отсутствием российского софта в некоторых сегментах рынка, а сравнение стоимости с западными аналогами не всегда корректно, учитывая различия в функциональности и классе продуктов.

Спекуляции о "бешеном повышении цен" противоречат логике развития рынка. В 2024 году ожидается компенсация роста себестоимости через расширение объемов продаж и снижение маржи компаний. Вендоры будут активно использовать маркетинговые стратегии, такие как скидки и персонализированные предложения для крупных компаний.

Тем не менее, для долгосрочного роста рынка необходимо сосредоточиться на масштабировании продуктов и занятии внешних рынков. Отмечается, что IT-бизнес уже формирует экспортный потенциал и будет готов к выходу на внешние рынки при наличии соответствующих договоренностей на геополитическом уровне.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
О "Селёдке под шубой" и не вспомнят: салат с печенью трески затмит вкусом и красотой

Салат с печенью трески станет изюминкой новогоднего стола.

Вкусный салат с печенью трески затмит "Селёдку под шубой"
Россия сведёт счёты с Германией за её некрасивое поведение
В Китае считают, что Россия отплатит Германии за её поведение
Любимое лакомство из детства: рецепт хрустящего "хвороста" к чаю
Актер Петров выставил на продажу пентхаус за ₽57 млн через месяц после свадьбы
Киеву пора договариваться с русскими: всему виной взорванные бункеры НАТО Дмитрий Плотников Расплата за БДК "Новочеркасск": ВКС РФ пробили ПВО ВСУ и ударили 158 ракетами и БПЛА Любовь Степушова Народная кара за бал Сатаны: вечеринку Ивлеевой настигла "русская отмена" Олег Володин
Малина завалит урожаем с головы до ног: садоводы раскрыли способы выращивания
Приготовьте куриные окорочка по-новому: по-венгерски, с аппетитным соусом из помидоров
Шукшиной не понравилось сравнение Киркорова с Достоевским
Шукшиной не понравилось сравнение Киркорова с Достоевским
Последние материалы
Минтранс может ввести штраф за нарушение временных ограничений скорости
Салат с куриной грудкой и овощами для новогоднего застолья
Филиппа Киркорова и Лолиту убрали из программы "Зимнего SHOW"
Винегрет с красной икрой: авторский рецепт от кулинарного блогера
Hyundai, Kia, Mercedes и Chery стали наиболее угоняемыми авто в 2023 году в РФ
Фигуристка Медведева о самом странном случае года: врач потушила сигарету о спину
"Всё равно все умрут": помощницу Залужного уволили за скандальное высказывание
Детская вера в Деда Мороза: от радости до страха
Выборы на Тайване: политическая драма в ожидании Нового года
2023: Глобальные сдвиги и провалы в дипломатии Запада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников