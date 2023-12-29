Microsoft представит компьютеры, поддерживающие ИИ

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Корпорация Microsoft начнёт выпускать компьютеры, созданные для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Информацию приводит издание Windows Central.

Фото: Openverse by TonZ is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Так, в корпорации хотят выпустить новые ПК серии Surface, адаптированные для работы с ИИ. Отмечается, что они будут комплектоваться на выбор процессорами ARM или Intel. Кроме того, они будут иметь нейронный процессор нового поколения (NPU).

ARM-девайсы будут представлены с процессором Qualcomm Snapdragon X. Все модели будут адаптированы для работы с ИИ, смогут обеспечивать высокую производительность.

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