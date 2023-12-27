Windows 11 сможет автоматически переустанавливаться

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Компания Microsoft добавила в Windows возможность автоматической переустановки. Информацию приводит издание Windows Latest.

Фото: Фото: Microsoft

Новая функция называется "Устранение проблем с помощью Центра обновления Windows". Она даёт возможность выполнить автоматическую переустановку ОС.

Создатели Microsoft "научили" ОС этой возможности. Система переустанавливается, но остаются приложения, настройки и файлы владельца.

Windows 11 выйдет в феврале-марте 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что компания ICL Services создаст условия для вложения 150 млн руб. для создания продукта, управляющего IT-инфраструктурой. Речь идёт о "Колибри-АРМ", это аналог Microsoft SystemCenter Configuration Manager. Эксперты, опрошенные cnews, уведомили, что в то время как на рынке России данные решения не пользовались большим спросом, соответствующие задачи выполняли силы служб каталогов.