Компания Microsoft добавила в Windows возможность автоматической переустановки. Информацию приводит издание Windows Latest.
Новая функция называется "Устранение проблем с помощью Центра обновления Windows". Она даёт возможность выполнить автоматическую переустановку ОС.
Создатели Microsoft "научили" ОС этой возможности. Система переустанавливается, но остаются приложения, настройки и файлы владельца.
Windows 11 выйдет в феврале-марте 2024 года.
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