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CNews: в России создадут ПО для управления парком компьютеров на замену Microsoft

2:54
Наука

Компания ICL Services создаст условия для вложения 150 млн руб. для создания продукта, управляющего IT-инфраструктурой. Речь идёт о "Колибри-АРМ", это аналог Microsoft SystemCenter Configuration Manager. Эксперты, опрошенные cnews, уведомили, что в то время как на рынке России данные решения не пользовались большим спросом, соответствующие задачи выполняли силы служб каталогов.

CNews: в России создадут ПО для управления парком компьютеров на замену Microsoft
Фото: freepik.com

На сайте также отмечается, что дорожная карта "Новое общесистемное ПО" (НОПО) предполагает создание продукта "Колибри", управляющего жизненным циклом общесистемного программного обеспечения. В первую очередь речь идёт об обеспечении устойчивости инфраструктуры, созданной для клиентов. Разработчиками документа являются несколько компаний — VK, "Лаборатория Касперского", "1С" и "Ростелекомом", говорится на на cnews.

"Kolibri — очень миниатюрная и невероятно быстрая операционная система. Её основной дистрибутив имеет размер 1,44 Мб — и это при том, что содержит набор драйверов, браузер, несколько текстовых и графических редакторов, плееров, более 30 игр, а также другие программы" — сказано на Kolibrios. org.

Kolibri сможет читать фалы систем FAT12/16/32, NTFS, Ext2/&frac34. В информации на официальном сайте приводится, что для чтения будут доступны XFS и ISO 9660. Скорость и компактность программного обеспечения достигается благодаря тому, что ядро и большая часть программ написаны на ассемблере FASM, максимально оптимизированных под процессоры х86. Чтобы запустить программу требуется 8 мегабайт ОП.

Отмечается, что инвестиции в проект составили 150 млн руб. Разработчики KolibriOS также сообщили изданию о том, что у них нет юридического лица, которое могло бы осуществлять финансирование проекта. Управление ИТ-инфраструктурой с рабочими местами на базе Windows и Linux.

Ранее сообщалось о том, что в настоящее время многие российские компании делают шаги для выявления и предотвращения киберугроз. Согласно данным исследования "Солар" (входит в ГК "Ростелеком"), 31% организаций в России пользуются соответствующими решениями. Ещё 61% хотят их внедрить в течении двух лет. Интерес компаний связан в первую очередь с резким повышением хакерских атак на цифровую инфраструктуру.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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