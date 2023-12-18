CNews: в России создадут ПО для управления парком компьютеров на замену Microsoft

Компания ICL Services создаст условия для вложения 150 млн руб. для создания продукта, управляющего IT-инфраструктурой. Речь идёт о "Колибри-АРМ", это аналог Microsoft SystemCenter Configuration Manager. Эксперты, опрошенные cnews, уведомили, что в то время как на рынке России данные решения не пользовались большим спросом, соответствующие задачи выполняли силы служб каталогов.
На сайте также отмечается, что дорожная карта "Новое общесистемное ПО" (НОПО) предполагает создание продукта "Колибри", управляющего жизненным циклом общесистемного программного обеспечения. В первую очередь речь идёт об обеспечении устойчивости инфраструктуры, созданной для клиентов. Разработчиками документа являются несколько компаний — VK, "Лаборатория Касперского", "1С" и "Ростелекомом", говорится на на cnews.
"Kolibri — очень миниатюрная и невероятно быстрая операционная система. Её основной дистрибутив имеет размер 1,44 Мб — и это при том, что содержит набор драйверов, браузер, несколько текстовых и графических редакторов, плееров, более 30 игр, а также другие программы" — сказано на Kolibrios. org.
Kolibri сможет читать фалы систем FAT12/16/32, NTFS, Ext2/¾. В информации на официальном сайте приводится, что для чтения будут доступны XFS и ISO 9660. Скорость и компактность программного обеспечения достигается благодаря тому, что ядро и большая часть программ написаны на ассемблере FASM, максимально оптимизированных под процессоры х86. Чтобы запустить программу требуется 8 мегабайт ОП.
Отмечается, что инвестиции в проект составили 150 млн руб. Разработчики KolibriOS также сообщили изданию о том, что у них нет юридического лица, которое могло бы осуществлять финансирование проекта. Управление ИТ-инфраструктурой с рабочими местами на базе Windows и Linux.
Ранее сообщалось о том, что в настоящее время многие российские компании делают шаги для выявления и предотвращения киберугроз. Согласно данным исследования "Солар" (входит в ГК "Ростелеком"), 31% организаций в России пользуются соответствующими решениями. Ещё 61% хотят их внедрить в течении двух лет. Интерес компаний связан в первую очередь с резким повышением хакерских атак на цифровую инфраструктуру.
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