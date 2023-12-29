Раскрыты задачи сверхсекретного американского космоплана X-37B

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Как только наблюдатели вычислят орбиту американского военного космоплана X-37B, станут понятными цели его запуска, считает руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев.

Фото: Boeing/US Space Force

В четверг ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил США. Это уже седьмой полёт X-37B, четвёртый для этого аппарата и первый — с использованием сверхтяжёлой ракеты.

Орбитальный космоплан считается одним из самых секретных проектов Пентагона. Ни детали миссии, ни тем более её цели не разглашаются.

Судя по применению ракеты с большой грузоподъёмностью, X-37B хотят отправить высоко в космос, предположил Моисеев.

"Пока точные параметры орбиты неизвестны. Это интересный вопрос. Но это определят достаточно быстро, это не скроешь. Должны опубликовать, обычно публикуют. Не официально власти США, конечно, а наблюдатели", — пояснил он.

По словам эксперта, высокоэллиптическая орбита "Молния" (по названию первого советского спутника, который был на неё запущен) удобна тем, что в апогее аппарат словно зависает над определенной точкой планеты.

Моисеев выдвинул гипотезу, что космоплан несёт на борту несколько мелких военных спутников. Он выпустит их в случае необходимости, а если не понадобится, привезёт обратно на Землю.