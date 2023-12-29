Как только наблюдатели вычислят орбиту американского военного космоплана X-37B, станут понятными цели его запуска, считает руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев.
В четверг ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил США. Это уже седьмой полёт X-37B, четвёртый для этого аппарата и первый — с использованием сверхтяжёлой ракеты.
Орбитальный космоплан считается одним из самых секретных проектов Пентагона. Ни детали миссии, ни тем более её цели не разглашаются.
Судя по применению ракеты с большой грузоподъёмностью, X-37B хотят отправить высоко в космос, предположил Моисеев.
"Пока точные параметры орбиты неизвестны. Это интересный вопрос. Но это определят достаточно быстро, это не скроешь. Должны опубликовать, обычно публикуют. Не официально власти США, конечно, а наблюдатели", — пояснил он.
По словам эксперта, высокоэллиптическая орбита "Молния" (по названию первого советского спутника, который был на неё запущен) удобна тем, что в апогее аппарат словно зависает над определенной точкой планеты.
Моисеев выдвинул гипотезу, что космоплан несёт на борту несколько мелких военных спутников. Он выпустит их в случае необходимости, а если не понадобится, привезёт обратно на Землю.
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