Человечество наклонило ось Земли на 80 см за 17 лет

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В 1993–2010 годах ось вращения Земли наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку, подсчитали геофизики.

Фото: National Centre for Atmospheric Science

Давно известно, что полюса нашей планеты дрейфуют, но довольно медленно по меркам человеческой жизни. В последние годы же скорость их смещения достигла 4,36 сантиметра в год, что заставляет предположить антропогенное влияние.

Так оно и есть, доказывает недавнее исследование, опубликованное в Geophysical Research Letters. Землю наклонила сильнее обычного деятельность человека.

Ранее на основе анализа изменений климата было вычислено количество выкачанной из-под земли воды. Оно достигает умопомрачительной цифры в 2150 гигатонн за 17 лет. Тогда была выдвинута гипотеза, что это повлияло на вращение нашей планеты.

Теперь учёные построили компьютерную модель, учитывающую климатические факторы, уровень Мирового океана, положение ледников и другие параметры. В соответствии с ней полюса двигались не так, как это происходило в реальности.

Только после того, как исследователи добавили 2150 гигатонн перераспределённых подземных вод, модель подтвердила наблюдаемый дрейф полюсов. С ним смещение составило 78,5 сантиметра.

Такое движение не так уж велико на фоне ежегодной прецессии и нутации, поэтому не может отразиться на нашей повседневной жизни, но в геологических масштабах времени вполне способно повлиять на климат. Человечеству следует умерить выкачивание воды, особенно в уязвимых регионах средних широт, таких как запад Северной Америки и северо-запад Индии, пришли к выводу учёные.

Модель дрейфа полюсов