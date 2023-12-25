Россиян предупредили о списании средств за каждую перезагрузку iPhone

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

iPhone автоматически списывает средства с российских пользователей за каждую перезагрузку устройства.

Фото: Openverse by yto is licensed under CC BY 2.0.

Причина заключается в том, что приложения FaceTime и iMessage после каждого перезапуска отправляют техническое SMS на британский номер, необходимое для авторизации телефона на серверах Apple, сообщает Telegram-канал "Лента дня".

Ранее эта услуга была предоставлялась бесплатно, однако после ухода Apple из России соглашения с местными операторами прекратили свое действие. Чтобы избежать дополнительных расходов в размере 10 рублей за каждую перезагрузку, рекомендуется отключить FaceTime и iMessage либо запросить у оператора запрет на отправку SMS на зарубежные номера.

Ранее сообщалось, что Apple разработала новую систему безопасности в iPhone для защиты от краж.