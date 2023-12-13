Apple разработала новую систему безопасности в iPhone для защиты от краж

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Apple улучшит безопасность смартфонов iPhone, чтобы предотвратить кражи, используя данные о типичных маршрутах пользователей. Обновленная система безопасности будет внедрена в одно из будущих обновлений операционной системы iOS.

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Пользователи смогут активировать эту защиту в разделе "Face ID и пароль". При включении дополнительной защиты смартфон будет отслеживать перемещения пользователя, и при выявлении отклонений от обычных маршрутов введет новые протоколы безопасности. Например, разблокировка iPhone, доступ к сохраненным паролям и изменение пароля Apple ID потребуют идентификации через функцию распознавания лиц Face ID, сообщает ТАСС.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала о "волне краж" мобильных устройств Apple в США. Преступники следят за владельцами iPhone в публичных местах, пытаясь выявить код разблокировки устройства. С использованием этого кода они могут изменять данные учетных записей Apple, получать доступ к паролям и банковским приложениям. Улучшенная система безопасности представляет собой ответ Apple на угрозу безопасности данных пользователей.

Ранее сообщалось, что ЦБ России и другие организации отказываются от iPhone.