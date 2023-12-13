Apple улучшит безопасность смартфонов iPhone, чтобы предотвратить кражи, используя данные о типичных маршрутах пользователей. Обновленная система безопасности будет внедрена в одно из будущих обновлений операционной системы iOS.
Пользователи смогут активировать эту защиту в разделе "Face ID и пароль". При включении дополнительной защиты смартфон будет отслеживать перемещения пользователя, и при выявлении отклонений от обычных маршрутов введет новые протоколы безопасности. Например, разблокировка iPhone, доступ к сохраненным паролям и изменение пароля Apple ID потребуют идентификации через функцию распознавания лиц Face ID, сообщает ТАСС.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала о "волне краж" мобильных устройств Apple в США. Преступники следят за владельцами iPhone в публичных местах, пытаясь выявить код разблокировки устройства. С использованием этого кода они могут изменять данные учетных записей Apple, получать доступ к паролям и банковским приложениям. Улучшенная система безопасности представляет собой ответ Apple на угрозу безопасности данных пользователей.
Ранее сообщалось, что ЦБ России и другие организации отказываются от iPhone.
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