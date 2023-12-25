Ученые предупредили о риске перелома пениса в Новый год

Рождественские праздники на Западе, несмотря на свою популярность, могут стать временем повышенного риска для мужчин, согласно исследованию Мюнхенского университета, опубликованному в British Journal of Urology International.

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Исследование связывает избыточную эмоциональность рождественского периода с увеличением случаев переломов пениса. Эксперты отмечают, что эти травмы чаще происходят во время страстного секса в необычных позах, что может привести к срочной медицинской помощи, сообщает PlanetToday.

Данные исследования, охватывающие период с 2005 по 2021 год, показывают, что случаи переломов пениса резко увеличиваются во время Рождества. Кроме того, другие опасные периоды включают выходные и летние каникулы, в то время как под Новый год ситуация менее травматична из-за меньшей значимости этого праздника в Европе.

Ученые признают, что их исследование ограничено региональными особенностями, но предполагают, что результаты могут быть применимы и к другим регионам, учитывая календарь праздников.

Ранее был назван оптимальный размер пениса в возбуждённом состоянии.