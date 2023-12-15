BJU: назван оптимальный размер пениса в возбуждённом состоянии

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи опубликовали результаты анализа 17 предыдущих работ, в которых определен средний размер мужского полового члена в состоянии эрекции. Об этом сообщает портал BJU International.

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Оптимальная длина составила 13,1 см, что стало показательной точкой. Эксперты охватили выборку из 15 521 мужчины различных рас и этнических групп.

Оказалось, что большинство мужчин попадают в диапазон между 12 и 16 см, при этом только 1% обладает "достоинством" длиной более 20 см. Результаты также показали, что почти 5% мужчин имеют размер менее 10 см.