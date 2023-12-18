Российские учёные объяснили опасность астрологии

2:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские учёные объяснили опасность астрологии с научной точки зрения, сообщила RTVI в понедельник. Издание обнародовало меморандум о вреде астрологии, подготовленный комиссией РАН по борьбе с лженаукой.

Фото: Santiago silver — stock.adobe.com by Peter_Polkorab | Источник: santiago silver - stock.adobe.com

Вера в антинаучную ересь по-прежнему сильна в российском обществе, сокрушаются учёные. По опросам ВЦИОМ, гороскопам доверяет каждый седьмой россиянин, или, точнее, россиянка — среди приверженцев гаданий по звёздам преобладают молодые женщины.

Меморандум подробно объясняет, почему астрология не имеет под собой никаких внятных обоснований, развенчивает аргументы, которые обычно приводят звездочёты в свою защиту.

Все эксперименты по проверке астрологии, проведённые с соблюдением научной чистоты, дали отрицательный результат. В пример приводится один из них: в Индии 27 астрологов и целый астрологический институт так и не сумели доказать корреляцию между датой и местом рождения школьников и их умственным развитием.

Рассмотрен также психологический феномен веры в бездоказательные утверждения и потребность в лженаучных теориях — он обусловлен "склонностью людей замечать факты, подтверждающие их взгляды, и игнорировать неугодные аргументы".

Председатель комиссии по лженауке академик Евгений Александров признался, что не очень хотел посвящать астрологии целый меморандум, хотя бороться с ней необходимо.

"Одна из трудностей при написании меморандума состояла в том, чтобы доказать, что это — лженаука, так как оказалось, что у астрологов и лженауки-то никакой нет. Нет никакой попытки это все обосновать, поэтому получается какая-то глупость. Мы приписываем им какие-то идеи и сами же их опровергаем", — объяснил он.

Документ получился чрезмерно наукообразным, обыватель не поймёт его, посетовал научный руководитель Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова, академик РАН Анатолий Черепащук. Но шарлатанство надо искоренять, убеждён он: "Я поддерживаю саму идею и сам документ, я всей душой за то, чтобы такие меморандумы писать и бороться с этой гнусной астрологией".

"Ведь всем здравым людям очевидно, что это — бред сивой кобылы", — заключил астроном.

Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой работает с 1998 года. Это уже третий такой меморандум, ранее были опровергнуты дерматоглифика (предрасположенность к заболеваниям по отпечаткам пальцев) и — самое громкое разоблачение — гомеопатия.