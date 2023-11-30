Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эволюция ядовитых существ в Австралии: история и биология
Молдавия заявляет о необходимости вывода российских военных из Приднестровья
Премьера Франции жёстко раскритиковали за вейп в парламенте
В результате взрыва в Ростовской области погибло 12 контрактников
Эксперт рассказала о правилах хранения зелени в холодильнике
Ракеты SpaceX продолжают пробивать кроваво-красные «атмосферные дыры» в небе
В отпуск в Северную Корею: правительства России и КНДР работают над увеличением взаимного туристического потока
Новый сбой на АЭС в Финляндии — новые цены на электроэнергию для страны
Морозы до -40 и метели: синоптики прогнозируют арктическую атаку в Центральной России этой зимой

Павел Глоба назвал самый везучий знак в декабре

0:54
Гороскопы

Водолей — самый везучий знак, утверждает в четверг сетевое издание progorod43.ru, изучившее гороскоп на декабрь, составленный Павлом Глобой.

Павел Глоба назвал самый везучий знак в декабре
Фото: ИА "Панорама"

Как указано в материале, знаменитый советский и российский астролог "предсказал единственному знаку зодиака абсолютное первенство над всеми в декабре", и знак этот — Водолей.

В последнем месяце уходящего года рождённым под этим созвездием всё будет удаваться как нельзя лучше — от работы и бизнеса до личной жизни. Одиноким Водолеям Глоба советует активно знакомиться и ходить на свидания, а семейным — наслаждаться обществом второй половинки и домочадцев.

Рыбы, как пишет progorod43.ru в другой публикации опять же со ссылкой на Павла Глобу — наоборот, рискуют остаться без работы, денег и отношений.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Продюсер Владимир Киселёв: артисты отказываются выступать на одной сцене с Shamanом
Кремлёвский продукт: владелец "Русской медиагруппы" Киселёв честно рассказал о певце Shamanе
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Бывшего "президента" Косова Хашима Тачи судят в Гааге  Михаил Плисюк В чём ошиблись стратеги США, затевая прокси-войну с Россией Любовь Степушова Русский добровольческий корпус* на Украине: новые власовцы Алексей Гончаров
Прибалтика перестанет существовать уже в ближайшие десятилетия
Названы самые дефицитные профессии в России
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Последние материалы
"Международное общественное движение ЛГБТ" объявлено экстремистской организацией
Балерина Волочкова заверила в отсутствии задолженностей: "Вам не снилась такая сумма"
В ГИБДД рассказали, когда за превышение скорости могут конфисковать автомобиль
Третьеклассник из Москвы принес в школу боевую гранату отца
В 2024 году семейство Lada Granta может заменить другое народное авто — Lada Iskra
Мошенники от лица командира ЧВК "Вагнер" Лотоса заманивают россиян на службу по контракту
Финляндия отгородилась от России двойным забором
Эксперты рассказали, как отличить грипп от ОРВИ
Макаревич* запретил поддерживающим СВО жителям России скачивать свой новый музыкальный альбом
Терапевт Яна Гончарова: настой из шиповника ускоряет выздоровление при ОРВИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников