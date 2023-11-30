Павел Глоба назвал самый везучий знак в декабре

0:54 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Водолей — самый везучий знак, утверждает в четверг сетевое издание progorod43.ru, изучившее гороскоп на декабрь, составленный Павлом Глобой.

Фото: ИА "Панорама"

Как указано в материале, знаменитый советский и российский астролог "предсказал единственному знаку зодиака абсолютное первенство над всеми в декабре", и знак этот — Водолей.

В последнем месяце уходящего года рождённым под этим созвездием всё будет удаваться как нельзя лучше — от работы и бизнеса до личной жизни. Одиноким Водолеям Глоба советует активно знакомиться и ходить на свидания, а семейным — наслаждаться обществом второй половинки и домочадцев.

Рыбы, как пишет progorod43.ru в другой публикации опять же со ссылкой на Павла Глобу — наоборот, рискуют остаться без работы, денег и отношений.