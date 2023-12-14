В исследовании, проведенном учеными СибГМУ, была рассмотрена практика применения антибактериальной терапии различными врачами, выявив, как часто специалисты применяют антибиотики в лечении своих пациентов.
Проанализировав частоту назначений, исследователи пришли к выводу, что ЛОРы, урологи и клинические фармакологи чаще всего применяют антибиотики более 10 раз в неделю. В то время как участковые педиатры и терапевты реже назначают антибиотики.
Отмечено, что врачи в России строго следуют клиническим рекомендациям, в отличие от зарубежных коллег, которые иногда удовлетворяют запросы пациентов. Исследование также выявило, что большинство российских врачей способны проводить бактериологическое исследование, но, тем не менее, они чаще применяют антибиотики эмпирически, исходя из клинических рекомендаций, сообщают РИА Новости.
Согласно исследованию, большинство врачей поддерживают запрет на свободную продажу антибиотиков, введенный несколько лет назад, считая его правильным. 73,3% опрошенных отметили, что их практика почти не изменилась после введения запрета.
Ученые считают, что полученные данные могут послужить основой для планирования образовательных мероприятий для врачей различных уровней.
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