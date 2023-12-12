Доктор Абакумов рассказал, как распознать ангину

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С наступлением холодов приходит пора простуд и ангин. Зачастую воспаление горла сопровождается другими заболеваниями, а иногда ангина появляется сама по себе. О том, как ее распознать и излечить, рассказывает врач доказательной медицины Олег Абакумов.

"Ангина — это инфекционное заболевание, вызванное бета-гемолитическим стрептококком группы А. Оно передается воздушно-капельным путем от человека, уже болеющего ангиной или скарлатиной. Бактерия наиболее активна осенью и зимой, обычно поражая детей в возрасте от 5 до 15 лет, особенно в детских садах: один заболел, и начинается цепная реакция, которая может распространиться даже на родителей", — описывает доктор это заболевание.

Ангину можно выявить по нескольким характерным симптомам. Температура тела поднимается до 38-40 градусов. Человек то потеет, то ощущает сильное ознобление. Горло при этом словно "режет". Эта боль может распространяться даже в уши. Часто наблюдается воспаление лимфатических узлов, а миндалины в горле краснеют и увеличиваются в размерах, сообщает "Вести Подмосковья".

Врач предупреждает, что если попытаться выздороветь без лечения, стрептококк может вызвать серьезные осложнения в других органах, в первую очередь, в сердце, почках и суставах. Поэтому необходимо обязательно обратиться к врачу сразу при появлении симптомов. Врач установит точный диагноз и назначит лечение. Как правило, лечение включает в себя комплекс мероприятий — прием таблеток, полоскание, промывание горла солевыми растворами, рассасывание леденцов и обильное теплое питье.

"Антибиотики следует принимать только по назначению врача! Чтобы не заболеть, важно закаляться и принимать витамины. Но помните, что ангина — всего лишь одна из опасностей, подстерегающих зимой", — заключает доктор Абакумов.