Синоптики сулят новогоднюю ночь в Москве со снегом

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Новогодняя ночь в Москве будет со снегом, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в среду.

Фото: Pinterest

Снега выпало так много, что он никак не успеет растаять в ближайшие месяцы, несмотря на переменчивую погоду этой зимой, объяснил синоптик.

Высота сугробов в столице — рекордная: до 37 сантиметров. Такой снежный покров может сойти при условии оттепели с температурой свыше 10 °C продолжительностью не менее восьми дней подряд. "Чего не бывает, к счастью", — успокоил Вильфанд.

"Говоря о новогодней ночи, можно уверенно сказать, что она будет со снегом. Ничего более конкретного, только то, что она будет снежной", — заключил он.