Новогодняя ночь в Москве будет со снегом, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в среду.
Снега выпало так много, что он никак не успеет растаять в ближайшие месяцы, несмотря на переменчивую погоду этой зимой, объяснил синоптик.
Высота сугробов в столице — рекордная: до 37 сантиметров. Такой снежный покров может сойти при условии оттепели с температурой свыше 10 °C продолжительностью не менее восьми дней подряд. "Чего не бывает, к счастью", — успокоил Вильфанд.
"Говоря о новогодней ночи, можно уверенно сказать, что она будет со снегом. Ничего более конкретного, только то, что она будет снежной", — заключил он.
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