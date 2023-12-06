"Очень большие колебания": Вильфанд дал прогноз на зиму

0:34 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Погода этой зимой будет очень переменчивой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в среду.

Фото: РИА Новости by Антон Денисов

По прогнозам синоптиков, аномальные морозы будут сменяться сильными оттепелями и наоборот.

"Нынешней зимой количество дней с температурой -15 °C — это морозная погода для зимы — будет встречаться чаще, чем обычно", — уточнил Вильфанд.

То же самое — с периодами погоды теплее нормы.

"Очень большие колебания", — резюмировал он.