Погода этой зимой будет очень переменчивой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в среду.
По прогнозам синоптиков, аномальные морозы будут сменяться сильными оттепелями и наоборот.
"Нынешней зимой количество дней с температурой -15 °C — это морозная погода для зимы — будет встречаться чаще, чем обычно", — уточнил Вильфанд.
То же самое — с периодами погоды теплее нормы.
"Очень большие колебания", — резюмировал он.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.