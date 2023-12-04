В Москве выросли рекордные 40-сантиметровые сугробы, сообщил в понедельник ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
Он привёл данные со столичных метеостанций:
Побиты рекорды 1952 и 2004 года для этого дня, добавил синоптик.
"Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты", — заметил он.
По словам Тишковца, за сутки в Москве выпало 25-30% от месячной нормы осадков. К утру снегопад прекратился, но климатические условия остаются неблагоприятными — из-за ветра и гололедицы жёлтый уровень погодной опасности будет действовать до 5 декабря.
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