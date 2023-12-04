Синоптик Тишковец рассказал о рекордных итогах снегопада

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

В Москве выросли рекордные 40-сантиметровые сугробы, сообщил в понедельник ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Фото: АГН Москва by Сергей Ведяшкин

Он привёл данные со столичных метеостанций:

ВДНХ — 36 см,

Тушино — 35 см,

МГУ — 41 см,

Балчуг — 43 см.

Побиты рекорды 1952 и 2004 года для этого дня, добавил синоптик.

"Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты", — заметил он.

По словам Тишковца, за сутки в Москве выпало 25-30% от месячной нормы осадков. К утру снегопад прекратился, но климатические условия остаются неблагоприятными — из-за ветра и гололедицы жёлтый уровень погодной опасности будет действовать до 5 декабря.