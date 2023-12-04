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Генетики Англии рассказали, как динозавры лишили людей генов долголетия

1:20
Наука

Генетики из Университета Бирмингема предполагают, что эволюционное воздействие на древних млекопитающих в эпоху доминирования динозавров могло привести к изменениям в генах, отвечающих за продолжительность жизни человека.

Генетики Англии рассказали, как динозавры лишили людей генов долголетия
Фото: Openverse by shvmoz is licensed under CC BY-SA 2.0

Более 100 миллионов лет, в период доминирования динозавров, млекопитающие были невелики, активно размножались и, чтобы избежать динозавров, адаптировались к ночному образу жизни. Согласно гипотезе, это эволюционное давление могло вызвать утрату или инактивацию генов и механизмов, ответственных за долголетие у млекопитающих, включая человека.

Эта гипотеза может объяснить, почему рептилии и некоторые другие виды позвоночных стареют значительно медленнее, чем современные млекопитающие. Генетики отмечают, что у млекопитающих отсутствуют определенные регенеративные признаки, присущие рептилиям, сообщает planet-today.

Это предположение открывает новые горизонты в понимании процессов старения у млекопитающих и возможных воздействий древних эволюционных факторов на современные виды. Тем не менее, для полного понимания механизмов, лежащих в основе этой гипотезы, необходимы дополнительные исследования.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДИНОЗАВРОВ. КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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