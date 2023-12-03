Ученые США рассказали, почему люди видят призраков

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Многие в различных культурах давно исповедуют веру в привидения. Согласно исследованию, призраки признаются одним из самых распространенных паранормальных явлений. По данным опроса, 46 процентов респондентов верят в призраков. Эта убежденность в том, что ушедшие возвращаются в форме духов, укоренилась в истории, отразившись в разнообразных литературных произведениях от Библии до произведений Шекспира.

Фото: openverse.org by goldberg is licensed under CC BY-SA 2.0.

Опрос показал, что 46 процентов участников заявили о своей вере в привидения, а некоторые утверждали, что даже общались с духами. Предыдущее исследование продемонстрировало, что 18 процентов людей заявили, что видят призраков. Если принять это как факт, то это означает, что только в США произошло более 50 миллионов встреч с духами.

Профессор психологии из Университета Южного Иллинойса Стивен Хапп предложил теорию, что одной из распространенных причин веры в привидения может быть явление парейдолии. Это свойство мозга находить узоры, особенно человеческие лица и фигуры, в амбивалентных символах. Это явление можно сравнить с образованием лиц или фигур в облаках или в темных домах, где случайные формы и тени могут казаться привидениями.

Исследователи полагают, что вера в привидения также приносит утешение, позволяя людям чувствовать, что ушедшие близкие заботятся о них в трудные моменты.

Даже Альберт Эйнштейн предполагал, что первый закон термодинамики может объяснить существование призраков. Вопрос о том, что происходит с энергией нашего тела после смерти, может быть связан с этим законом. Однако ученые быстро нашли логическое объяснение, утверждая, что энергия из тела ушедшего человека рассеивается в окружающей среде. Таким образом, не существует научных доказательств того, что какая-либо часть человека сохраняет свое существование после смерти, сообщает mk.ru.

Хотя популярные телевизионные программы о поиске привидений могут убеждать зрителей в реальности этого явления, эксперты утверждают, что большинство таких случаев может быть объяснено различными факторами, включая ограниченность восприятия, эмоциональное возбуждение и влияние культурных факторов.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ПРИВИДЕНИЯ?