Ученые выявили ранее неизвестную водную массу в центре Атлантического океана

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Ученые выявили ранее неизвестную водную массу в центре Атлантического океана: огромный водоем, простирающийся от бразильского побережья до Гвинейского залива у Западного побережья Африки.

Фото: openverse by Cajie is licensed under CC BY-NC-SA

Эта водная масса, получившая название Атлантических экваториальных вод, формируется вдоль экватора, где океанские течения смешивают различные водные образования на севере и юге.

Ранее ученые отмечали смешение вод вдоль экватора в Тихом и Индийском океанах, но не в Атлантике. О своем открытии исследователи сообщили в журнале Geophysical Research Letters 28 октября.

"Тот факт, что экваториальная водная масса была обнаружена в Тихом и Индийском океанах, но отсутствовала в Атлантическом океане, вызывал сомнения, поскольку экваториальная циркуляция и перемешивание во всех трех океанах имеют общие черты. Обнаружение этой новой водной массы позволило нам более точно описать феномен основных водных масс Мирового океана", — отметил физик и океанолог Виктор Журбас из Института Ширшова по океанологии в Москве.

Океанская вода разнообразна, представляя собой сложное сочетание взаимосвязанных масс и слоев, перемешанных течениями, водоворотами и изменениями температуры и солености. Водные массы являются частями этого мозаичного образования, каждая с уникальной географией, историей формирования и физическими свойствами.

Для идентификации водных масс океанографы используют график зависимости температуры и солености океана. В 1942 году такая карта привела к обнаружению экваториальных вод в Тихом и Индийском океанах. Однако связь между этими водами в Атлантике не была выявлена.

Ученые использовали данные программы "Арго" - международной сети автоматических погружающихся дрейфующих буев, распределенных по всему мировому океану. Анализ этих данных позволил выявить неприметную кривую температуры и солености, параллельную границам вод Северной и Центральной Атлантики: это оказались экваториальные воды Атлантического океана.

"Экваториальные воды Атлантического океана могли бы быть легко спутаны с центральными водами Южной Атлантики, и для их отличия нам потребовалась плотная сеть вертикальных профилей температуры и солености, охватывающая весь Атлантический океан", — пояснил Журбас.

Определение этой водной массы предоставит ученым лучшее понимание процессов перемешивания в океане, которые имеют важное значение для транспортировки тепла, кислорода и питательных веществ по всему миру.