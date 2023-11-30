Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гамма-лучи из центра Млечного Пути: уникальный физический механизм открывает новые горизонты в исследовании черных дыр
В Подмосковье суд приговорил 5 человек к колонии за убийство владельца коттеджа
В Москве арестованы руководители PR-агентств за вымогательство
Израиль отзывает посла из Испании в связи с антиизраильскими заявлениями Педро Санчеса
Театр "Модерн" покажет спектакль о жизни и творчестве Леонардо да Винчи
Собчак рассказала о роскошном подарке, который Федор Бондарчук сделал Паулине Андреевой
Основатель NVIDIA Хуанг: США потребуется 10-20 лет для достижения независимости на рынке микрочипов
Адвокат Добровинский исключил возвращение статьи за гомосексуализм
Новогодними премиями чаще всего поощряют сотрудников строительные компании

Ученые выявили ранее неизвестную водную массу в центре Атлантического океана

2:50
Наука

Ученые выявили ранее неизвестную водную массу в центре Атлантического океана: огромный водоем, простирающийся от бразильского побережья до Гвинейского залива у Западного побережья Африки.

Ученые выявили ранее неизвестную водную массу в центре Атлантического океана
Фото: openverse by Cajie is licensed under CC BY-NC-SA

Эта водная масса, получившая название Атлантических экваториальных вод, формируется вдоль экватора, где океанские течения смешивают различные водные образования на севере и юге.

Ранее ученые отмечали смешение вод вдоль экватора в Тихом и Индийском океанах, но не в Атлантике. О своем открытии исследователи сообщили в журнале Geophysical Research Letters 28 октября.

"Тот факт, что экваториальная водная масса была обнаружена в Тихом и Индийском океанах, но отсутствовала в Атлантическом океане, вызывал сомнения, поскольку экваториальная циркуляция и перемешивание во всех трех океанах имеют общие черты. Обнаружение этой новой водной массы позволило нам более точно описать феномен основных водных масс Мирового океана", — отметил физик и океанолог Виктор Журбас из Института Ширшова по океанологии в Москве.

Океанская вода разнообразна, представляя собой сложное сочетание взаимосвязанных масс и слоев, перемешанных течениями, водоворотами и изменениями температуры и солености. Водные массы являются частями этого мозаичного образования, каждая с уникальной географией, историей формирования и физическими свойствами.

Для идентификации водных масс океанографы используют график зависимости температуры и солености океана. В 1942 году такая карта привела к обнаружению экваториальных вод в Тихом и Индийском океанах. Однако связь между этими водами в Атлантике не была выявлена.

Ученые использовали данные программы "Арго" - международной сети автоматических погружающихся дрейфующих буев, распределенных по всему мировому океану. Анализ этих данных позволил выявить неприметную кривую температуры и солености, параллельную границам вод Северной и Центральной Атлантики: это оказались экваториальные воды Атлантического океана.

"Экваториальные воды Атлантического океана могли бы быть легко спутаны с центральными водами Южной Атлантики, и для их отличия нам потребовалась плотная сеть вертикальных профилей температуры и солености, охватывающая весь Атлантический океан", — пояснил Журбас.

Определение этой водной массы предоставит ученым лучшее понимание процессов перемешивания в океане, которые имеют важное значение для транспортировки тепла, кислорода и питательных веществ по всему миру.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Продюсер Владимир Киселёв: артисты отказываются выступать на одной сцене с Shamanом
Кремлёвский продукт: владелец "Русской медиагруппы" Киселёв честно рассказал о певце Shamanе
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Америку открыла Азия Сергей Лебедев Бывшего "президента" Косова Хашима Тачи судят в Гааге  Михаил Плисюк В чём ошиблись стратеги США, затевая прокси-войну с Россией Любовь Степушова
Прибалтика перестанет существовать уже в ближайшие десятилетия
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Названы самые дефицитные профессии в России
Названы самые дефицитные профессии в России
Последние материалы
Ученые выявили ранее неизвестную водную массу в центре Атлантического океана
Театр "Модерн" покажет спектакль о жизни и творчестве Леонардо да Винчи
Собчак рассказала о роскошном подарке, который Федор Бондарчук сделал Паулине Андреевой
Врач: "Детокс-чаи — коммерческая история, основанная на страхах людей"
Основатель NVIDIA Хуанг: США потребуется 10-20 лет для достижения независимости на рынке микрочипов
Адвокат Добровинский исключил возвращение статьи за гомосексуализм
Новогодними премиями чаще всего поощряют сотрудников строительные компании
Религиозную конференцию в Праге используют для нападок на Россию
Яд у пчел появился раньше их жала
"Космическая лоза": огромная галактическая структура, обнаруженная с помощью космического телескопа JWST
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников