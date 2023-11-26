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Ученые выявили пользу овощей в борьбе с болезнью Альцгеймера

2:26
Наука

Недавние научные исследования выявили новые маркеры болезни, ранее неизвестные, что обеспечит возможность выявления заболевания на ранних стадиях. Ученые также выявили положительное воздействие определенных овощей в борьбе с этим заболеванием.

Ученые выявили пользу овощей в борьбе с болезнью Альцгеймера
Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Болезнь Альцгеймера, страдающей миллионы людей, представляет собой прогрессирующее заболевание головного мозга, и наука постоянно ищет новые методы борьбы с этим сложным состоянием. Последние исследования ученых выявили новое, потенциально ключевое обстоятельство: у пациентов с болезнью Альцгеймера наблюдается снижение уровня определенных диетических антиоксидантов в мозге, как сообщает Knowridge.

Эти антиоксиданты, такие как лютеин, зеаксантин, ликопин и витамин Е, борются с окислительными повреждениями мозга, которые считаются одним из факторов развития болезни Альцгеймера. Они богато представлены в растениях, особенно в таких продуктах, как капуста, шпинат, кукуруза и оранжевый перец.

Предыдущие исследования свидетельствовали о связи между повышенным содержанием этих антиоксидантов и улучшением когнитивных функций. Диета MIND, с акцентом на продуктах, богатых антиоксидантами, существенно снижала риск развития болезни Альцгеймера.

Новое исследование проведенное К. Кэтлин Дорей устанавливает прямую связь между уменьшением уровня каротиноидов в мозге и болезнью Альцгеймера. Концентрация этих антиоксидантов в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера была в два раза ниже, чем в здоровом мозге.

Эти результаты исследования открывают новые перспективы в диагностике и профилактике, такие как измерение оптической плотности макулярного пигмента в сетчатке, что может отражать уровень антиоксидантов в мозге. Возможно, с использованием этого неинвазивного метода станет возможным раннее выявление и вмешательство.

Дорей рекомендует следовать диете, богатой каротиноидами, и регулярно заниматься физической активностью для поддержания здоровья мозга и потенциального снижения риска деменции.

Это исследование подчеркивает важность диетических антиоксидантов для поддержания здоровья мозга и предлагает новый взгляд на профилактику болезни Альцгеймера.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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