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Ученые назвали места Земли, которые уйдут под воду из-за глобального потепления

3:05
Наука

Из-за поднятия уровня моря ряд островных территорий грозит затопление. Вопрос заключается в том, возможно ли ученым предсказать точное время и масштаб этого явления.

Ученые назвали места Земли, которые уйдут под воду из-за глобального потепления
Фото: Openverse by Ibex73 is licensed under CC BY-SA 4.0

Исчезновение островов На островах-атоллах, таких как Мальдивы, Тувалу и Маршалловы острова, где проживает около 1 миллиона человек, высота над уровнем моря не превышает метра. Это делает их особенно уязвимыми перед риском затопления из-за подъема уровня мирового океана.

Тем не менее, невозможно точно предсказать, какие именно низколежащие острова будут первыми под водой и станут неспособными к жизни. Этот парадокс можно проиллюстрировать, рассматривая четыре конкретных территории.

Манаду, Мальдивы

Ученым неизвестны точные данные о высоте многих отдаленных друг от друга островов. Тем не менее, даже при наличии такой информации невозможно предсказать момент, когда атоллы оказываются под водой. Джеронимо Гуссманн, исследователь Global Climate Forum, объясняет, что острова-атоллы представляют собой очень динамичные места, постоянно изменяющие форму, способные быстро вырасти и даже объединиться.

Исследование острова Манаду на Мальдивах показало, что на коралловых рифах может накапливаться песок, замедляющий скорость волн. Однако глобальное потепление угрожает кораллам, и при повышении температуры на 2 градуса Цельсия погибнет 99% кораллов. Это приведет к тому, что подобные территории, вроде Манаду, не смогут удерживать приливы и будут затоплены.

Рой-Намюр, Маршалловы Острова

Для того чтобы остаться непригодными для жизни, островам необязательно исчезнуть. Повышение уровня моря приводит к частым наводнениям, пагубно влияющим на почвенные воды, соленость которых увеличивается из-за приливных волн. Анализ наводнений на острове Рой-Намюр в 2018 году привел к выводу, что к 2060 году у большинства атоллов не будет питьевой воды, если не будут достигнуты глобальные климатические цели, или даже к 2030 году, если ледяные щиты разрушатся согласно наихудшему сценарию изменения климата, сообщает "РБК".

Фонгафале, Тувалу

На столичном острове Фонгафале в Тувалу, где проживает около 4 тысяч человек, к 2100 году 95% территории может быть затоплено во время приливов и отливов. Власти Тувалу разработали план по созданию искусственных возвышенностей на одной стороне острова. Однако анализ факторов риска в 2022 году показывает, что даже такие защитные меры не способны сохранить острова пригодными для жизни, поскольку разрушение экосистем оказывает негативное воздействие на туризм, рыболовство и финансовую устойчивость жителей.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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