В России разработали устройство для получения лекарства из жира пациентов

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

В РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского разработан прототип устройства для отделения клеточной фракции из жировой ткани с терапевтическим эффектом.

Фото: "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

Созданный инструмент позволяет получать мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки (ММСК), аналогичные стволовым клеткам костного мозга. Эта клеточная фракция, внедряемая, например, в колено при артрозе, способна восстанавливать кровоснабжение и инициировать процесс регенерации тканей.

Прототип устройства представляет собой одноразовый инструмент с системой терок и сеток в замкнутой камере. Хирург, прогоняя жировую ткань между двумя шприцами, получает терапевтический продукт, содержащий фрагменты жирового матрикса. Этот продукт может не только способствовать регенерации, но и восстанавливать объем мягких тканей, что важно, например, при закрытии свищевых ходов, сообщает "Газета.Ru".

Специалисты утверждают, что любой хирург может освоить этот метод за 10 минут без специальных знаний.

В декабре планируется завершить изготовление макетных образцов и начать лабораторные испытания. Завершив этап тестирования, команда намерена определить конечный дизайн медицинского изделия до конца года и начать производство предсерийных образцов в первом-втором квартале следующего года.

Ранее сообщалось, что прозрачные рыбы помогут восстанавливать сердца людей после инфарктов.

Мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки как регуляторы регенеративных процессов