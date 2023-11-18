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Прозрачные рыбы помогут восстанавливать сердца людей после инфарктов

2:09
Наука

Ученые из Центра молекулярной медицины Макса Дельбрюка (MDC) выявили механизм, позволяющий рыбкам данио полностью восстанавливать сердечную мышцу после инфаркта. Это открытие может стать основой для разработки лекарственных препаратов, способствующих регенерации сердца у людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Developmental Cell.

Прозрачные рыбы помогут восстанавливать сердца людей после инфарктов
Фото: openverse.org by Derek Keats is licensed under CC BY 2.0.

Человеческое сердце, поврежденное инфарктом, не способно самостоятельно выращивать новые клетки, и вместо этого поврежденная мышца (миокард) замещается рубцовой тканью, что снижает его функциональность. В ходе нового исследования ученые выявили механизм, способствующий запуску процесса регенерации миокарда после инфаркта.

Известно, что вегетативная нервная система и иммунитет, включая иммунные клетки макрофаги, играют ключевую роль в регенерации после инфаркта. Ученые провели эксперименты на личинках рыбок данио, способных полностью восстанавливать поврежденную сердечную мышцу. Благодаря прозрачности личинок на ранних стадиях развития, их можно было легко изучать.

Ученые вызвали повреждение миокарда у рыбок данио и блокировали определенные молекулы на поверхности иммунных клеток макрофагов, которые играют важную роль в регенерации сердца. Это позволило ученым выявить, какие молекулы ответственны за взаимодействие нервной системы и иммунитета в процессе восстановления сердечной мышцы. Блокировка этих молекул привела к тому, что макрофаги не перемещались к месту повреждения миокарда, что, в свою очередь, ухудшило процесс регенерации сердечной мышцы и вызвало образование рубцов.

Теперь ученые планируют изучить различия в передаче сигналов от нервной системы к иммунитету между рыбками данио и людьми. Это позволит понять, почему ткань сердечной мышцы не способна регенерировать у человека, и выявить молекулы, которые могут стать объектами воздействия лекарств, направленных на восстановление сердца после инфаркта.

Как долго восстанавливается сердце после инфаркта?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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