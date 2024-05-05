Соболенко поделилась планами на празднование своего дня рождения в Риме

Вторая ракетка мира Соболенко пообещала в честь дня рождения выпить текилы в Риме

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Известная белорусская теннисистка и вторая ракетка мира Арина Соболенко поделилась планами на свой день рождения, который приходится на 5 мая.

Фото: commons.wikimedia.org by Keith Allison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В интервью на YouTube-канале "БОЛЬШЕ!" спортсменка рассказала, что приближение к 30 годам заставляет задуматься о возможном конце карьеры.

Соболенко сообщила, что её день рождения начнётся с короткого перелета в Рим, что потребует раннего подъёма. Однако она призналась, что её текущее состояние после длительного матча, в котором она участвовала, похоже на зомби, и именно в таком состоянии она окажется в столице Италии.

Арина также рассказала о своих планах на празднование: она планирует отправиться по магазинам, насладиться вкусной едой и съесть много мороженого. Она также не против выпить рюмочку текилы, чтобы отметить свой день рождения.

"В любом случае будет шоппинг, очень вкусная еда, очень много мороженого и тортиков. Ладно, может, тортики и не буду есть, но мороженое точно съем. И текила, конечно, будет! Дайте мне её выпить. Потому что не усну ни сегодня, ни завтра", — сказала Соболенко.

Вечером у теннисистки запланирован матч в Риме, поэтому она планирует насладиться этим особенным днём и активно провести время.

Помимо празднования дня рождения, Соболенко также обсудила своё последнее поражение в финале турнира в Мадриде и продемонстрировала оптимистическое настроение, несмотря на это поражение.

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