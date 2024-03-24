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Коннорс считает, что люди будут сейчас критиковать Соболенко, что бы она ни сделала

Теннисист Коннорс: Соболенко будут критиковать, и если она снимется с турниров, и если продолжит играть

1:20
Спорт

Экс-первая ракетка мира, американец Джимми Коннорс считает, что белорусская теннисистка Арина Соболенко будет подвергнута критике вне зависимости от того, как она себя будет вести после ухода из жизни её бывшего возлюбленного, хоккейного тренера Константина Кольцова.

Теннисист Коннорс: Соболенко будут критиковать, и если она снимется с турниров, и если продолжит играть
Фото: commons.wikimedia.org by Keith Allison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Известно, что Соболенко решила не отказываться от участия в турнире WTA-1000 в Майами, но предупредила, что с журналистами разговаривать не станет.

Коннорс подчеркнул, что каждый человек переживает тяжелые моменты по-своему, и наблюдать и критиковать из стороны может быть неразумно. Арина Соболенко, как и любой другой человек, имеет право решать, как поступать в подобной ситуации. Никто не имеет права осуждать её выбор, поскольку каждый человек проходит через свои собственные эмоциональные и моральные испытания.

Коннорс считает, что со стороны людей бестактно комментировать ситуацию, в которой оказалась Соболенко, потому что они не знают, как бы они вели себя на её месте.

"Как бы это ни было разрушительно, только она сама знает, как она воспринимает эти события. Арину будут критиковать, если она снимется с турниров, её будут критиковать, если она продолжит играть. Просто потому, что люди такие", — сказал Коннорс, которого цитирует портал We love tennis, ссылающийся на эфир подкаста Джимми.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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