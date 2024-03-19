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О смерти помощника главного тренера клуба "Салават Юлаев" стало известно сегодня утром

В Майами на 42-м году жизни скончался Константин Кольцов

1:38
Спорт

В хоккейном мире произошла трагическая потеря, Константин Кольцов, помощник главного тренера клуба "Салават Юлаев", ушел из жизни в возрасте 42 лет. Причина кончины не разглашается, однако известно, что это произошло в Майами, США.

В Майами на 42-м году жизни скончался Константин Кольцов
Фото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб выразил глубокие соболезнования близким Кольцова, отметив его жизнерадостный характер и уважение со стороны игроков, коллег и болельщиков. Его имя навсегда останется в истории команды. По некоторым данным, Константин Евгеньевич поддерживал отношения с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая должна была выступить на турнире WTA 1000 в Майами.

Уроженец Уфы, имевший также гражданство Белоруссии, Кольцов за свою карьеру игрока защищал цвета многих клубов, включая "Металлург" Новокузнецк, "Ак Барс", "Спартак" и "Питтсбург Пингвинз". В составе "Салавата Юлаева" он становился чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. После завершения игровой карьеры Константин работал тренером в минском "Динамо", "Бресте", "Спартаке" и "Динамо" Молодечно, где в 2020–2021 годах был главным тренером.

Ранее, в августе 2023 года, хоккейный мир потрясла другая трагедия — смерть 21-летнего нападающего "Салавата Юлаева" Родиона Амирова, у которого была диагностирована опухоль мозга. Он проходил лечение в Германии, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Амиров успел провести за уфимский клуб 79 матчей и набрать 18 очков.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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