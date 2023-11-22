Тема безопасности и воздействия генетически модифицированных организмов (ГМО) на здоровье и окружающую среду вызывает споры. Возможные преимущества включают повышение урожайности и создание пищи с улучшенным питательным составом. Однако существуют опасения относительно потенциальных негативных последствий.
Споры вокруг безопасности ГМО фокусируются на недостатке информации о долгосрочных эффектах их употребления. Несмотря на проведенные исследования, некоторые остаются скептически настроенными.
Доктор биологических наук Михаил Гельфанд в беседе с "Общественной Службой Новостей" разъяснил, что генетическую модификацию можно использовать для улучшения растений и лечения наследственных болезней. Он подчеркнул важность контроля и регулирования в предотвращении потенциальных рисков.
"Сейчас некоторые наследственные болезни лечат, модифицируя дефектные гены в клетках пациента: потом эти клетки подсаживают обратно, и они работают — так лечат болезни крови и иммунодефициты. По наследству эти изменения не передаются: это важно", — рассказал биолог.
Споры также касаются воздействия ГМО на окружающую среду, с опасениями о возможном влиянии на биоразнообразие. Однако с правильным контролем риски могут быть уменьшены, заявил эксперт.
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