Доктор биологических наук Гельфанд развеял мифы о ГМО

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Тема безопасности и воздействия генетически модифицированных организмов (ГМО) на здоровье и окружающую среду вызывает споры. Возможные преимущества включают повышение урожайности и создание пищи с улучшенным питательным составом. Однако существуют опасения относительно потенциальных негативных последствий.

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Споры вокруг безопасности ГМО фокусируются на недостатке информации о долгосрочных эффектах их употребления. Несмотря на проведенные исследования, некоторые остаются скептически настроенными.

Доктор биологических наук Михаил Гельфанд в беседе с "Общественной Службой Новостей" разъяснил, что генетическую модификацию можно использовать для улучшения растений и лечения наследственных болезней. Он подчеркнул важность контроля и регулирования в предотвращении потенциальных рисков.

"Сейчас некоторые наследственные болезни лечат, модифицируя дефектные гены в клетках пациента: потом эти клетки подсаживают обратно, и они работают — так лечат болезни крови и иммунодефициты. По наследству эти изменения не передаются: это важно", — рассказал биолог.

Споры также касаются воздействия ГМО на окружающую среду, с опасениями о возможном влиянии на биоразнообразие. Однако с правильным контролем риски могут быть уменьшены, заявил эксперт.

Опасны ли ГМО? — НАУЧПОК