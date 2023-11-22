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Здоровые ткани могут предсказать возвращение рака легких лучше, чем опухоли

2:41
Наука

Лабораторные исследования предполагают возможность прогнозирования возвращения рака легких после операции, при увеличении, казалось бы, здоровой ткани рядом с опухолями.

Здоровые ткани могут предсказать возвращение рака легких лучше, чем опухоли
Фото: openverse by NIAID is licensed under CC BY 2.0

Рак легких остается основной причиной смертности от онкологических заболеваний в США. Аденокарцинома легких, развивающаяся в клетках, облицовывающих воздушные мешки легких, представляет собой одну из наиболее распространенных форм. Хирургическое вмешательство для удаления опухоли является обычным методом лечения на ранних стадиях, но даже при этом возвращение рака, как в случае аденокарциномы, наблюдается в 30% случаев, и точных способов предсказания этого не существует.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые проанализировали образцы тканей 143 пациентов с ранней стадией аденокарциномы легких. Они выявили, что активность генов, особенно тех, что связаны с воспалением, в здоровой ткани легких, прилегающей к опухолевым клеткам, может точнее предсказать возвращение рака в течение пяти лет после операции, чем аналогичная активность генов в опухолевых клетках.

Хотя данное исследование проводилось только в лабораторных условиях на изолированных образцах тканей, ученые надеются, что результаты впоследствии будут использованы для выявления пациентов с повышенным риском рецидива, предоставляя им дополнительное медицинское вмешательство.

"Выявление пациентов высокого риска может привести к более частым медицинским обследованиям или рассмотрению альтернативных методов лечения, таких как иммунотерапия, в дополнение к хирургическому вмешательству" — соавтор исследования, биолог-онколог Аристотелис Циригос из Нью-Йоркского университета Langone Health

В ходе лабораторного исследования фокус был сосредоточен на транскриптоме, то есть на молекулах РНК в тканях. Анализ РНК из здоровой легочной ткани оказался более точным в предсказании рецидива рака (83%) по сравнению с РНК опухолевых клеток (63%). Также было обнаружено, что РНК воспалительных белков являются сильными предикторами рецидива.

Необходимы дальнейшие исследования для понимания активации воспалительных генов в здоровых тканях и их влияния на риск рецидива. Возможно, результаты исследования станут ценным инструментом для диагностики и внесут вклад в улучшение прогноза пациентов с раком легких.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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