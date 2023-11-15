KCL: 14-часовое интервальное голодание полезно для здоровья

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Работы учёных из Королевского колледжа Лондона (KCL) показали, что 14-часовое голодание может быть полезным для здоровья. По результатам исследования, представленного на Европейской конференции по питанию в Белграде, ограничение времени приёма пищи может улучшать настроение, увеличивать энергию и способствовать снижению веса. Доклад об этом опубликован в Medical Xpress.

Фото: https://oir.mobi/

Сторонники метода прерывистого голодания обычно предлагают сократить окно приёма пищи до шести часов. Это означает, что если в первый раз человек ел в девять утра, то далее трапеза должна быть в три часа дня. Однако новые данные показывают, что положительное воздействие на здоровье достигается при десятичасовом окне, а голодание в течение 14 часов также приносит пользу.

В исследовании приняли участие 38 тысяч человек. Их попросили поддерживать своё обычное питание в течение первой недели, а затем придерживаться десятичасового окна приёма пищи в течение двух недель. Те, кто практиковал ограниченное по времени питание, но делал это не каждый день, имели менее выраженный эффект благотворного воздействия на здоровье по сравнению с теми, кто соблюдал режим регулярно. Больше всего выгоды из этого метода получили те, кто практиковал более длительные интервалы приёма пищи до начала эксперимента.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Голодание на воде: польза или вред?