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Диетолог рассказал о негативных последствиях "голодной" диеты: желудок переваривает сам себя

1:11
Здоровье

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о последствиях отказа от углеводов в процессе борьбы с лишним весом.

Диетолог рассказал о негативных последствиях "голодной" диеты: желудок переваривает сам себя
Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт объяснил, что некоторые диеты могут нанести урон здоровью. Он отметил, что жёсткие ограничения в пище нередко заканчиваются проблемами с желудочно-кишечным трактом — появлением язвы желудка и гастрита.

Ранее диетолог Ольга Редина назвала продукты, приводящие к ожирению.

"Во время похудения внутренние процессы пищеварения не прекращаются, соки продолжают выделяться в пищеводе, а расщеплять там нечего, поэтому желудок начинает переваривать сам себя. Отсюда появляются риски образования язвенных болезней и гастритов", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Гинзбург предостерёг от увлечения диетой Пьера Дюкана, которая предполагает полный отказ от углеводов. Питание только белковой мясной пищей, по словам эксперта, чревато образованием камней в почках и желчном пузыре.

Предупреждает диетолог и об опасности "голодной диеты, которая может закончиться срывами и анорексией.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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