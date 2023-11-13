Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о последствиях отказа от углеводов в процессе борьбы с лишним весом.
Эксперт объяснил, что некоторые диеты могут нанести урон здоровью. Он отметил, что жёсткие ограничения в пище нередко заканчиваются проблемами с желудочно-кишечным трактом — появлением язвы желудка и гастрита.
Ранее диетолог Ольга Редина назвала продукты, приводящие к ожирению.
"Во время похудения внутренние процессы пищеварения не прекращаются, соки продолжают выделяться в пищеводе, а расщеплять там нечего, поэтому желудок начинает переваривать сам себя. Отсюда появляются риски образования язвенных болезней и гастритов", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Гинзбург предостерёг от увлечения диетой Пьера Дюкана, которая предполагает полный отказ от углеводов. Питание только белковой мясной пищей, по словам эксперта, чревато образованием камней в почках и желчном пузыре.
Предупреждает диетолог и об опасности "голодной диеты, которая может закончиться срывами и анорексией.
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