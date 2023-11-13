Диетолог рассказал о негативных последствиях "голодной" диеты: желудок переваривает сам себя

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о последствиях отказа от углеводов в процессе борьбы с лишним весом.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт объяснил, что некоторые диеты могут нанести урон здоровью. Он отметил, что жёсткие ограничения в пище нередко заканчиваются проблемами с желудочно-кишечным трактом — появлением язвы желудка и гастрита.

Ранее диетолог Ольга Редина назвала продукты, приводящие к ожирению.

"Во время похудения внутренние процессы пищеварения не прекращаются, соки продолжают выделяться в пищеводе, а расщеплять там нечего, поэтому желудок начинает переваривать сам себя. Отсюда появляются риски образования язвенных болезней и гастритов", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Гинзбург предостерёг от увлечения диетой Пьера Дюкана, которая предполагает полный отказ от углеводов. Питание только белковой мясной пищей, по словам эксперта, чревато образованием камней в почках и желчном пузыре.

Предупреждает диетолог и об опасности "голодной диеты, которая может закончиться срывами и анорексией.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...