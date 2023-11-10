Диетолог рассказала о продуктах, вызывающих ожирение: алкоголь, газировка и фастфуд

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Ольга Редина перечислила продукты, потребление которых приводит к набору лишнего веса.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик рассказала, что ожирению способствует поедание углеводной пищи. К опасным для стройной фигуры продуктам она отнесла сладкую выпечку, торты, мороженое. Переедание сладостями в комплексе с гиподинамией ведёт, по словам эексперта, к ожирению.

Ранее диетолог Алексей Кабанов рассказал об инновационном продукте, который может стать альтернативой мясу.

Диетолог предупредила, что злоупотребление алкоголем также способствет набору веса. Алкоголь, по словам специалиста, усиливает аппетит и подталкивает человека к поеданию жирной и калорийной пищи.

Редина в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовала исключить из рациона сладкие газированные напитки и соки в пакетах, так как они содержат большое количество сахара.

Она отметила, что лишний вес появляется от употребления жареных на масле продуктов, фастфуда, чипсов, сухариков и полуфабрикатов.

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