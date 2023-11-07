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Ученые выяснили, почему время замедляется, когда смотришь смерти в лицо

Наука

Многие люди, оказавшиеся на пороге смерти, утверждают, что в тот момент время будто останавливается. Сегодня ученые предполагают, что околосмертный опыт действительно может восприниматься как замедление времени. Это объясняется тем, что это может быть стратегией выживания, которую мозг применяет, чтобы увеличить шансы на спасение, сообщает Planet-Today.ru.

Ученые выяснили, почему время замедляется, когда смотришь смерти в лицо
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Ощущение замедления времени может означать, что мозг входит в состояние гиперфокуса, что дает людям больше возможностей реагировать на происходящее.

Профессор Рут Огден, психолог из Ливерпульского университета Джона Мурса в Англии, объясняет, почему время может казаться замедленным во время автокатастрофы, сердечного приступа или других ситуаций, когда смерть близка.

Огден утверждает, что-то, как мозг воспринимает время, связано с его способностью обрабатывать эмоции. Это связано с тем, что области мозга, отвечающие за эмоции, связаны с обработкой времени.

"Во время всплеска эмоций активация, вызванная мозгом, стремится сохранить устойчивость, что влияет на его способность воспринимать время", — поясняет Огден.

Замедление времени может быть частью реакции "бойся или беги", которая активируется, когда вы чувствуете угрозу, чтобы подготовить вас к действию или уходу от опасности.

В критической ситуации необдуманные действия могут ухудшить положение, но благодаря замедлению времени есть возможность расслабиться и разработать стратегию.

Ранее исследование ученых из Университета Турку также показало, что ощущение замедления времени можно связать с внутренними часами человека. Идея заключается в том, что при увеличении скорости внутренних часов происходит больше "тиков" в измеренном интервале, что приводит к переоценке продолжительности.

Такое ощущение происходит не только в ситуациях, связанных с угрозой. Профессор социологии в колледже Эккерд Майкл Флаэрти в 2017 году обнаружил, что время может замедляться, когда человек отправляется в новое путешествие.

"Ощущение прошедшего времени может замедлиться, когда мы сталкиваемся с чем-то новым, например, когда мы учимся сложному навыку или отправляемся в экзотическое путешествие", — считает Флаэрти.

"Парадоксально, время может казаться медленнее в ситуациях, когда-либо ничего не происходит, либо происходит слишком много. Другими словами, ситуация либо слишком сложна, либо слишком проста, чем обычно".

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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