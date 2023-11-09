Ученые наконец обнаружили "потерянный континент" в Тихом океане

3:22 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Загадка исчезновения затерянного континента, который, по предположению, пропал 155 миллионов лет назад, возможно, теперь разгадана благодаря находкам, сделанным учеными, которые обнаружили следы этой суши и смогли её проследить.

Фото: openverse by Mike's Birds is licensed under CC BY-SA 2.0

Оказалось, что этот потерянный континент, известный как Арголанд, пережил разлучение с западной Австралией. Свежие исследования показали, что он раскололся, когда тектонические силы растянули континент и вытолкнули его из остальной части континента, перед тем как разбросать по Юго-Восточной Азии.

Научные исследователи долгое время знали, что 155 миллионов лет назад в Австралии произошёл разлом, что стало явно видно из геологии глубокого океанского бассейна, известного как Абиссальная равнина Арго, у северо-западного побережья страны.

В отличие от Индии, которая отделилась от древнего суперконтинента Гондвана 120 миллионов лет назад и до сих пор сохраняет свою целостность, Арголанд развалился на куски. Долгое время ученые размышляли о том, где могли оказаться эти фрагменты континента.

"Мы знали, что он должен был где-то находиться к северу от Австралии, поэтому мы ожидали обнаружить его в Юго-Восточной Азии", — пояснил главный автор исследования Элдерт Адвокат, научный сотрудник Утрехтского университета в Нидерландах.

В новом исследовании, опубликованном 19 октября в журнале Gondwana Research, Адвокат и его коллеги попытались восстановить путь континента. Они обнаружили осколки древней земли в Индонезии и Мьянме, но при попытке воссоздать Арголанд из этих фрагментов, ничего не сошлось.

Затем исследователи начали искать следы в Юго-Восточной Азии, чтобы проследить путь Арголанда на север. Среди обломков древней земли они обнаружили остатки небольших океанов, возраст которых приблизительно 200 миллионов лет. По словам Адвоката, эти океаны, вероятно, образовались в результате растяжения и раскола Арголанда до того, как кусок суши отделился на протяжении 5000 километров.

"Этот процесс длился 50-60 миллионов лет, и около 155 миллионов лет назад этот сложный мозаичный ансамбль ленточных континентов и промежуточных океанов начал двигаться в Юго-Восточную Азию. Мы не потеряли континент, он был просто очень раздробленным и фрагментированным, - говорит Элдерт Адвокат.

С учетом этой информации, Адвокат и его коллеги назвали Арголанд "Аргопелагом". Это восстановление истории континента может помочь разгадать прошлый климат региона, который охладился при образовании океанов между обломками Арголанда.

Когда фрагменты Арголанда столкнулись с сушей в Юго-Восточной Азии, они также способствовали формированию богатого биоразнообразия, которое мы видим в этом регионе сегодня. Это может объяснить неравномерное распределение видов вдоль невидимого барьера, проходящего через Индонезию. В целом "воссоединение" Арголанда по кусочкам открывает новые перспективы для исследований.

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Древний континент в Северной Атлантике