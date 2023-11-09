Загадка исчезновения затерянного континента, который, по предположению, пропал 155 миллионов лет назад, возможно, теперь разгадана благодаря находкам, сделанным учеными, которые обнаружили следы этой суши и смогли её проследить.
Оказалось, что этот потерянный континент, известный как Арголанд, пережил разлучение с западной Австралией. Свежие исследования показали, что он раскололся, когда тектонические силы растянули континент и вытолкнули его из остальной части континента, перед тем как разбросать по Юго-Восточной Азии.
Научные исследователи долгое время знали, что 155 миллионов лет назад в Австралии произошёл разлом, что стало явно видно из геологии глубокого океанского бассейна, известного как Абиссальная равнина Арго, у северо-западного побережья страны.
В отличие от Индии, которая отделилась от древнего суперконтинента Гондвана 120 миллионов лет назад и до сих пор сохраняет свою целостность, Арголанд развалился на куски. Долгое время ученые размышляли о том, где могли оказаться эти фрагменты континента.
"Мы знали, что он должен был где-то находиться к северу от Австралии, поэтому мы ожидали обнаружить его в Юго-Восточной Азии", — пояснил главный автор исследования Элдерт Адвокат, научный сотрудник Утрехтского университета в Нидерландах.
В новом исследовании, опубликованном 19 октября в журнале Gondwana Research, Адвокат и его коллеги попытались восстановить путь континента. Они обнаружили осколки древней земли в Индонезии и Мьянме, но при попытке воссоздать Арголанд из этих фрагментов, ничего не сошлось.
Затем исследователи начали искать следы в Юго-Восточной Азии, чтобы проследить путь Арголанда на север. Среди обломков древней земли они обнаружили остатки небольших океанов, возраст которых приблизительно 200 миллионов лет. По словам Адвоката, эти океаны, вероятно, образовались в результате растяжения и раскола Арголанда до того, как кусок суши отделился на протяжении 5000 километров.
"Этот процесс длился 50-60 миллионов лет, и около 155 миллионов лет назад этот сложный мозаичный ансамбль ленточных континентов и промежуточных океанов начал двигаться в Юго-Восточную Азию. Мы не потеряли континент, он был просто очень раздробленным и фрагментированным, - говорит Элдерт Адвокат.
С учетом этой информации, Адвокат и его коллеги назвали Арголанд "Аргопелагом". Это восстановление истории континента может помочь разгадать прошлый климат региона, который охладился при образовании океанов между обломками Арголанда.
Когда фрагменты Арголанда столкнулись с сушей в Юго-Восточной Азии, они также способствовали формированию богатого биоразнообразия, которое мы видим в этом регионе сегодня. Это может объяснить неравномерное распределение видов вдоль невидимого барьера, проходящего через Индонезию. В целом "воссоединение" Арголанда по кусочкам открывает новые перспективы для исследований.
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