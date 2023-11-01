Геймеры всего мира массово жалуются в интернете на обновление Windows 11 KB5031455. После его установки у многих перестали запускаться игры, сообщает сетевое издание Windows Latest.
Некоторые пользователи рассказали, что вообще не смогли установить обновление. После скачивания на компьютер установка завершалась сообщением об ошибке на последнем шаге. Те, кто все же смог установить апдейт, утверждают, что компьютер стал сильно тормозить.
Кроме снижения производительности, у многих перестали запускаться игры. Это, в частности, популярные шутеры Fortnite и Horizon Zero Dawn. Эксперты Windows Latest в целях проверки информации установили KB5031455. Обоснованность жалоб пользователей подтвердилась.
Поэтому специалисты не советуют торопиться со скачиванием обновления, пока разработчик не проведет работу над ошибками. Microsoft ситуацию не комментирует.
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