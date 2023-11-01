Очередное обновление Windows 11 «сломало» игры на ПК

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Геймеры всего мира массово жалуются в интернете на обновление Windows 11 KB5031455. После его установки у многих перестали запускаться игры, сообщает сетевое издание Windows Latest.

Фото: Фото: Microsoft

Некоторые пользователи рассказали, что вообще не смогли установить обновление. После скачивания на компьютер установка завершалась сообщением об ошибке на последнем шаге. Те, кто все же смог установить апдейт, утверждают, что компьютер стал сильно тормозить.

Кроме снижения производительности, у многих перестали запускаться игры. Это, в частности, популярные шутеры Fortnite и Horizon Zero Dawn. Эксперты Windows Latest в целях проверки информации установили KB5031455. Обоснованность жалоб пользователей подтвердилась.

Поэтому специалисты не советуют торопиться со скачиванием обновления, пока разработчик не проведет работу над ошибками. Microsoft ситуацию не комментирует.

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