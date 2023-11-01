Первые постоянные жители Европы поселились в Крыму 37 тысяч лет назад

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Согласно анализу ДНК, первые современные люди, которые постоянно обосновались в Европе, появились в Крыму около 37 000 лет назад. В течение следующих 7 000 лет их потомки развивали культуру, включавшую фигуры Венеры, каменные инструменты и украшения.

Фото: openverse by umseas is licensed under CC BY 2.0

Хотя антропологи давно знали, что некоторые группы людей начали покидать Африку около 60 000 лет назад, большинство из них вели кочевой образ жизни и не задерживались надолго в каком-либо конкретном месте. Около 40 000 лет назад извержение супервулкана на юге Италии уничтожило значительную часть населения, включая неандертальцев, в Европе. Эти события ставят вопрос о том, когда предки современных европейцев прибыли и постоянно обосновались.

Международная группа исследователей теперь считает, что первых постоянных жителей Европы можно найти среди скелетов находок на местности Буран-Кая III на Крымском полуострове. Их результаты были опубликованы 23 октября в журнале "Nature Ecology and Evolution".

Буран-Кая III, пещера, обнаруженная впервые в 1990 году, содержит обширные следы человеческой активности, охватывающей период от среднего палеолита до средневековья, примерно 50 000 лет. Особый интерес вызывают слои, датированные примерно от 38 000 до 34 000 лет назад, так как они содержат артефакты, включая каменные инструменты и резные кости, аналогичные предметам граветтской культуры. Эта культура стала распространяться в Европе примерно 33 000 лет назад, что указывает на то, что Буран-Кая могла быть одним из первых мест, где сформировалось постоянное поселение в Европе и, возможно, стало началом граветтской культуры.

Для проверки предположения о том, что люди из Буран-Кая были предками создателей граветтской культуры, группа исследователей, возглавляемая специалистами по палеогеномике Евой-Марией Гейгль и Тьерри Гранжем из Национального центра научных исследований Франции (CNRS), секвенировала геномы двух мужчин, чьи скелеты были обнаружены в Буран-Кая и датированы приблизительно в 35 800-37 500 лет назад.

После сравнения геномов этих двух мужчин с геномами других людей, живших в Европе примерно в это же время, исследователи пришли к выводу, что геномы этих мужчин ближе к геномам более поздних европейцев, чем к более ранним. Авторы исследования предполагают, что это обнаружение позволяет включить людей из Буран-Кая в поток людей, пришедших в Европу после извержения супервулкана на Флегрейских полях в Южной Италии.

Интересно отметить, что в Буран-Кая были найдены каменные инструменты в стиле граветта, которые обычно ассоциируются с периодом, наступившим через 7 000 лет и на расстоянии около 3000 километров от этой местности. Исследователи предполагают, что после того, как климат стал теплее примерно 38 000-35 000 лет назад, люди начали распространяться из Крыма и других южных регионов, с собой унося их культуру, и осели в Восточной и Центральной Европе.

"Наше исследование вносит значительный вклад в понимание процесса заселения Европы анатомически современными людьми. Генетические результаты подтверждают гипотезу украинских археологов, что "люди из Буран-Кая III были предками западноевропейцев, создавших граветтскую культуру", — сказала Ева-Марией Гейгль.

Однако связывать геномы с традициями инструментов не всегда просто, так как распространение инструментов по времени и месту может быть широким. Гланц, профессор антропологии Университета штата Колорадо, предупреждает от слишком жесткого сопоставления геномов с традициями инструментов. Вместо этого, она предлагает рассматривать традиции инструментов как общие для различных генетических популяций, способствующие их развитию.

Даже если связь с граветтской культурой и не подтвердится в дальнейших исследованиях, геномные результаты, полученные Гейгль и ее командой, являются интересным открытием, указывая на то, что извержение Флегрейских вулканов не привело к полному вымиранию Homo sapiens и неандертальцев в Южной Европе.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что, возможно, выжили некоторые группы после этого климатического кризиса и смешались смигрантами, прибывшими в Восточную Европу около 38 000 лет назад. Следовательно, полная замена населения не произошла", — сказала Гейгль.

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