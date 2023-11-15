На древнеегипетском кладбище хранятся редкие папирусы и мумии из "Книги мёртвых"

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Археологи в Египте обнаружили древнее кладбище, возраст которого составляет 3500 лет, а на нём - папирус из "Книги мёртвых".

Фото: openverse by mamamusings is licensed under CC BY-SA 2.0

Это кладбище, расположенное в Туна аль-Гебель в центральном Египте, датируется периодом Нового царства (примерно 1550-1070 годы до н. э.) и содержит разнообразные артефакты, такие как мумии, саркофаги, амулеты и множество "шабти" (также известных как ушабти) — маленькие фигурки, предназначенные для служения усопшим в загробной жизни, согласно заявлению министерства туризма и древностей Египта. Размеры обнаруженного папируса "Книги мёртвых" варьируются от 13 до 15 метров.

Археологические исследования на этом месте проводились с 2017 года, и недавно было обнаружено указанное кладбище.

"Книга мёртвых" - это современное название для множества текстов, которые служили различным целям, включая помощь усопшим в их подземных путешествиях. Оригинальное название этих текстов, данное древними египтянами, переводится иногда как "Книга выхода днём", и иногда копии отрывков из нее помещались вместе с умершими.

На данный момент доступной информации о вновь найденной копии "Книги мертвых" предоставлено недостаточно, и не ясно, какие именно тексты содержатся в этой копии, и кто был похоронен вместе с ней. Фотографии данного папируса не были опубликованы, и члены археологической команды, обнаружившей его, не предоставили комментариев.

Ученые, не принимавшие участия в раскопках, подчеркнули важность данной находки. Согласно словам Фой Скалф, египтолога и руководителя исследовательского архива Чикагского университета, обнаружить копию "Книги мёртвых" в могиле, где она была первоначально похоронена, — это крайне редкое явление. Однако без фотографий оценку данной находки сложно сформировать, и ждать официальной публикации для получения более подробных сведений является разумной практикой.

"Если обнаруженный папирус действительно оказался длинным и хорошо сохранившимся, то это является великолепной и интересной находкой", — отметила Лара Вайс, генеральный директор Музея Ремера и Пелизеуса в Германии, которая изучала "Книгу мёртвых".

Согласно официальному заявлению, археологи на кладбище также обнаружили несколько гробов и мумий, включая дочь Джехути, первосвященника бога Амона, жившего более 3500 лет назад. Кроме того, другой гроб, скорее всего, принадлежал женщине, которая была певицей в храме бога Амона, связанного с солнцем и древним городом Фивы (современным Луксором). На кладбище также было обнаружено множество каноп, вероятно предназначенных для хранения органов умерших. Также были найдены остатки каменных саркофагов, внутри которых находились деревянные гробы усопших. Раскопки и анализ останков продолжаются.

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Гробницы Египта и затерянные мумии