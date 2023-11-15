Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленского обвинили в провале контрнаступления
Собянин: план по контрактникам в Москве выполнен, набраны более 22 тыс человек
Моргенштерну* выдвинули три условия для возвращения в Россию
Сбежавший в США россиянин убедил мать-инвалида продать квартиру и бросил её в Мексике без денег
Володин обещал отменить банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил о продвижении ВС РФ на трёх направлениях одновременно
В Польше медведь нанёс раны эко-активисту
Политолог Гращенков: США не бросят Украину, в какой-то форме поддержка сохранится
В Грузии россиянку выгнали из магазина криками: "Слава Украине!"

На древнеегипетском кладбище хранятся редкие папирусы и мумии из "Книги мёртвых"

3:12
Наука

Археологи в Египте обнаружили древнее кладбище, возраст которого составляет 3500 лет, а на нём - папирус из "Книги мёртвых".

На древнеегипетском кладбище хранятся редкие папирусы и мумии из "Книги мёртвых"
Фото: openverse by mamamusings is licensed under CC BY-SA 2.0

Это кладбище, расположенное в Туна аль-Гебель в центральном Египте, датируется периодом Нового царства (примерно 1550-1070 годы до н. э.) и содержит разнообразные артефакты, такие как мумии, саркофаги, амулеты и множество "шабти" (также известных как ушабти) — маленькие фигурки, предназначенные для служения усопшим в загробной жизни, согласно заявлению министерства туризма и древностей Египта. Размеры обнаруженного папируса "Книги мёртвых" варьируются от 13 до 15 метров.

Археологические исследования на этом месте проводились с 2017 года, и недавно было обнаружено указанное кладбище.

"Книга мёртвых" - это современное название для множества текстов, которые служили различным целям, включая помощь усопшим в их подземных путешествиях. Оригинальное название этих текстов, данное древними египтянами, переводится иногда как "Книга выхода днём", и иногда копии отрывков из нее помещались вместе с умершими.

На данный момент доступной информации о вновь найденной копии "Книги мертвых" предоставлено недостаточно, и не ясно, какие именно тексты содержатся в этой копии, и кто был похоронен вместе с ней. Фотографии данного папируса не были опубликованы, и члены археологической команды, обнаружившей его, не предоставили комментариев.

Ученые, не принимавшие участия в раскопках, подчеркнули важность данной находки. Согласно словам Фой Скалф, египтолога и руководителя исследовательского архива Чикагского университета, обнаружить копию "Книги мёртвых" в могиле, где она была первоначально похоронена, — это крайне редкое явление. Однако без фотографий оценку данной находки сложно сформировать, и ждать официальной публикации для получения более подробных сведений является разумной практикой.

"Если обнаруженный папирус действительно оказался длинным и хорошо сохранившимся, то это является великолепной и интересной находкой", — отметила Лара Вайс, генеральный директор Музея Ремера и Пелизеуса в Германии, которая изучала "Книгу мёртвых".

Согласно официальному заявлению, археологи на кладбище также обнаружили несколько гробов и мумий, включая дочь Джехути, первосвященника бога Амона, жившего более 3500 лет назад. Кроме того, другой гроб, скорее всего, принадлежал женщине, которая была певицей в храме бога Амона, связанного с солнцем и древним городом Фивы (современным Луксором). На кладбище также было обнаружено множество каноп, вероятно предназначенных для хранения органов умерших. Также были найдены остатки каменных саркофагов, внутри которых находились деревянные гробы усопших. Раскопки и анализ останков продолжаются.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Гробницы Египта и затерянные мумии
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало

Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.

Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
В Приморье женщина родила ребёнка и сожгла его в печке
Жительница Приморья родила дома, а после сожгла младенца в печке
Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных
Правило 20 секунд поможет не заразиться COVID-19, напомнил иммунолог
Критическая точка для оказания военной помощи Украине пройдена Любовь Степушова За сербским фактором в Черногории Западу чудится тень России Михаил Плисюк Остров Колгуев: северный русский форпост в Баренцевом море Сергей Лебедев
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Фитнес-тренер объяснил, как убрать жир с боков
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
Последние материалы
Политолог Гращенков: США не бросят Украину, в какой-то форме поддержка сохранится
В Грузии россиянку выгнали из магазина криками: "Слава Украине!"
ЕС грозит блокадой экспорта российской нефти на Балтике. Какие есть варианты у России
"Водоносный горизонт" обеспечил древнему королевству в Сахаре процветание на сотни лет
Израильский спецназ не обнаружил заложников в ходе обысков в больнице "Аш-Шифа"
Презентован новый мяч Евро-2024
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих нарушений ПДД.
Профессора МГИМО уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу со студентами: "Он что, чумной?"
Британские врачи рассказали, как правильно практиковать интервальное голодание
При обстреле Горловки украинскими войсками здание школы получило повреждения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников