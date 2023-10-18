В Японии изобрели оберегающее от коронавируса правило пяти секунд

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Научные исследователи в Японии выявили ряд условий, которые могут существенно снизить риск заражения коронавирусом. Эти результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Фото: "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

Исследователи провели эксперимент, чтобы определить, можно ли избежать заражения, находясь рядом с кашляющим человеком. Они распыляли аэрозольные частицы, содержащие вирус COVID-19, и отслеживали, как долго концентрация вируса оставалась высокой в искусственном "чихе". Учёные оценивали риск заражения в различных сценариях: при движении человека, а также в условиях хорошей и плохой вентиляции помещений.

Результаты эксперимента показали, что наивысший риск заражения возникает в течение первых пяти секунд после прохождения мимо кашляющего человека. Однако в хорошо вентилируемых помещениях и при быстром перемещении риск снижается. Хорошая вентиляция помещения может уменьшить риск заражения втрое.

На основе этого эксперимента учёные рекомендуют следующие меры для минимизации риска заражения: задерживать дыхание минимум на пять секунд после кашля или чихания. Также нужно держать дистанцию в один метр от болеющих людей и быстрее покидать плохо вентилируемые помещения.

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