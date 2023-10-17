MBoC: учёные из Швейцарии нашли новый орган в организме человека

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Швейцарские учёные обнаружили новый человеческий орган, который выполняет функцию поддержания иммунной системы, препятствуя проникновению различных патогенов в организм. Исследование биохимиков и молекулярных биологов опубликовано в журнале Molecular Biology of the Cell (MBoC).

Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.

Этот новый орган был назван "эксклюсома." Он представляет собой часть жидкой внутренней среды цитоплазмы клеток. Исследователи выяснили, что он служит для удерживания кусочков ДНК вне ядра клетки и предотвращает их проникновение в ядро. Более того, этот микроорган организма блокирует разные инфекции, не позволяя им достичь клеточного ядра.

Учёные предполагают, что "эксклюсома" является частью древней системы генома человека и содержит генетический материал бактерий и вирусов в цитоплазме. Они также считают, что орган может влиять на развитие аутоиммунных заболеваний, что открывает новые перспективы для разработки методов их лечения.

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