Швейцарские учёные обнаружили новый человеческий орган, который выполняет функцию поддержания иммунной системы, препятствуя проникновению различных патогенов в организм. Исследование биохимиков и молекулярных биологов опубликовано в журнале Molecular Biology of the Cell (MBoC).

Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.