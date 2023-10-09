Врач-инфекционист рассказала о причинах пробуждения вируса герпеса: слабый иммунитет

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-инфекционист Елена Мескина объяснила, что 98% людей заражены вирусом герпеса, однако не у всех он проявляется в виде пузырьков на коже и слизистых оболочках.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик рассказала, что язвы от вируса герпес чаще всего выскакивают на губах, на носу, в ушах.

Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что вирус герпеса может привести к повреждению мозга.

Она отметила, что вирус проникает в организм человека через микротрещины на коже. Проявляется он в основном именно там, где он проник через кожу.

Проявления вируса герпеса зависят от иммунитета человека. При сильной иммунной защите вирус остаётся в "спящем" состоянии, а при слабом пробуждается.

"Если иммунодефицит всё же есть, на коже могут появляться воспаленные пузырьки", — цитирует слова инфекциониста "Вечерняя Москва".

Врач объяснила, что полностью избавиться от вируса герпеса невозможно, однако можно остановить рецидивы с помощью противовирусных медикаментов.

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