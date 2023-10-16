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Орнитологи: перелётным птицам в США трудно ориентироваться в условиях солнечных бурь

4:01
Наука


Согласно новому исследованию, перелетным птицам в США трудно правильно ориентироваться в условиях солнечных бурь и других проявлений космической погоды

Орнитологи: перелётным птицам в США трудно ориентироваться в условиях солнечных бурь
Фото: openverse

Согласно новому исследованию, перелётным птицам в США трудно правильно ориентироваться в условиях солнечных бурь и других проявлений космической погоды, которые нарушают их способность ощущать магнитное поле Земли. Эти результаты указывают на серьезные проблемы, с которыми эти птицы могут столкнуться в ближайшие годы, поскольку солнце приближается к своему пиковому активному состоянию, известному как солнечный максимум.

Солнце периодически выбрасывает высокоэнергетические частицы и радиацию, такие как корональные выбросы массы (CME) и сильные порывы солнечного ветра. Когда эти явления достигают Земли, они могут вызывать временные изменения в магнитном поле планеты, известном как геомагнитные возмущения. Ученые уже знали, что такие геомагнитные возмущения могут сбивать с толку другие животные и мешать им ориентироваться по магнитному полю.

В данном исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, учёные исследовали миграцию различных видов ночных перелётных птиц в течение 23-х лет. Это включало в себя сидячих птиц, таких как дрозды и славки, куликов, таких как кулики и ржанки, а также водоплавающих птиц - например, уток и гусей.

Исследователи анализировали более 3 миллионов радиолокационных изображений, чтобы отследить, как птицы перемещались по главному маршруту миграции Великих равнин США, который простирается на более чем 1000 миль между Техасом и Северной Дакотой. Путём использования данных о магнитном поле, собранных наземными приборами за тот же период времени, исследователи определили, как геомагнитные возмущения влияли на поведение птиц.

Изучив данные, исследователи обнаружили, что во время геомагнитных возмущений количество мигрирующих птиц сокращалось на 9-17%. Птицам, которые пытались мигрировать во время таких возмущений, было труднее правильно ориентироваться по своим обычным маршрутам, особенно это было заметно осенью.

Кроме того, исследователи выяснили, что в случаях нарушения навигации птицы чаще поддавались воздействию ветра, а не магнитному полю, и уменьшали свои усилия в полете на примерно 25%. Это свидетельствует о том, что во время геомагнитных бурь птицы, возможно, затрачивают меньше энергии на активное управление своим полетом.

Большинство птиц в исследовании космической погодой, кажется, не подверглись серьезным воздействиям. Однако для небольшого числа птиц неудачная миграция может серьезно угрожать их выживанию из-за неспособности найти лучшие погодные условия, доступную пищу и возможности для размножения.

Солнечный максимум, когда геомагнитные возмущения становятся более распространенными из-за активности Солнца, может увеличить риск для мигрирующих птиц. Важно отметить, что солнечный максимум ожидается начать в ближайшем будущем, и он может быть более интенсивным, чем предыдущие солнечные циклы.

Эксперты также выражают беспокойство относительно воздействия солнечного максимума на магниторецепцию крупных мигрирующих животных, таких как серые киты и кашалоты, которые могут заблудиться из-за нарушения навигации. Другие животные, такие как черепахи и рыбы, которые также ориентируются по магнитному полю Земли, могут также пострадать.

Исследователи надеются, что, расширив понимание этой невидимой угрозы, можно будет разработать более эффективные методы помощи видам, находящимся в опасности.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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