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Nature: учёные нашли способ остановить старение организма человека

1:33
Наука

Международные учёные выявили новый механизм старения и предложили способ его предотвращения. Результаты работ специалистов опубликованы в научном журнале Nature.

Nature: учёные нашли способ остановить старение организма человека
Фото: Префектура Можайского района г. Москва

Исследование, проведённое учёными из Университета Глазго в Шотландии и клиники Мэйо в США, сосредоточилось на изучении воспалительных процессов в старых и повреждённых клетках. Они обнаружили, что митохондрии (клеточные структуры, ответственные за преобразование питательных веществ в энергию) теряют свою герметичность в результате возрастных изменений или при лечении рака. Это приводит к воспалению, которое ускоряет процесс старения.

Руководитель научной группы, профессор Стивен Тейт отметил, что эта долгожданная находка открывает новые направления исследований и может способствовать созданию новых методов для лечения старения и рака.

"Мы обнаружили, что митохондриальная проницаемость, процесс, неразрывно связанный с гибелью клеток, способствует воспалению в старых и повреждённых клетках", — отметил он.

Авторы исследования предполагают, что путём воздействия на вызванное митохондриями воспаление можно добиться показателей, характеризующих здоровое старение, и улучшить реакцию организма на терапию рака.

Эти результаты открывают перспективы для дальнейших исследований и разработки методов для продления здоровой жизни и борьбы с возрастными и заболеваниями, такими как рак.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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