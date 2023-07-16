Учёные из Гарвардской медицинской школы представили новое исследование, которое может изменить наше представление о процессе старения. Результаты работ экспертов опубликовало издание Naked Science.
С использованием шести химических коктейлей учёные смогли омолодить клетки человека в течение нескольких дней, не прибегая к генетической терапии и не нарушая их идентичность. В ходе эксперимента, проведённого на лабораторных мышах, специалисты использовали комбинацию различных молекул, включая витамины и аминокислоты. Эти химические соединения активировались в организме мышей, что привело к ускоренному обновлению клеток и замедлению процесса старения.
Одной из ключевых особенностей этого подхода является его безопасность. Учёные отмечают, что данные химические коктейли не вызывают никаких побочных эффектов и не нарушают структуру ДНК клеток. Это отличает данную разработку от генетической терапии, которая может иметь нежелательные последствия.
Лидер исследовательской группы подчёркивает, что данная разработка имеет огромный потенциал в области борьбы со старением и возможностями омоложения. В будущем эти химические коктейли могут быть применены для улучшения здоровья и продления жизни людей.
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