Сибирские учёные из академии наук РАН нашли средство от старения

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в Институте химии имени А. Е. Фаворского разработали вещество, которое может замедлить процесс старения организма. Об этом сообщает "Российская газета".

Фото: sayyes.com.ua

Авторы научной работы утверждают, что данное инновационное вещество может быть применено при создании препаратов для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, рака, сахарного диабета, артрита и других опасных заболеваний. Новое химическое соединение синтезировано в лаборатории и основано на селене — микроэлементе, широко известном в научных кругах.

"Роль этого элемента колоссальна. В организме человека есть защитник от преждевременного старения клеток — это фермент глутатионпероксидаза. Но проблема в том, что это селензависимый фермент", — отметил один из участников научной работы.

Дефицит селена приводит к значительному снижению уровня глутатионпероксидазы в организме. Учёные также указали на увеличение риска развития сердечно-сосудистых и раковых заболеваний в случае недостатка элемента в организме.

На данный момент нет точных данных о том, когда именно в России начнётся производство лекарств на основе синтезированного сибирскими научными сотрудниками вещества, которое замедляет процесс старения.

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