Исследователи из Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в Институте химии имени А. Е. Фаворского разработали вещество, которое может замедлить процесс старения организма. Об этом сообщает "Российская газета".
Авторы научной работы утверждают, что данное инновационное вещество может быть применено при создании препаратов для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, рака, сахарного диабета, артрита и других опасных заболеваний. Новое химическое соединение синтезировано в лаборатории и основано на селене — микроэлементе, широко известном в научных кругах.
"Роль этого элемента колоссальна. В организме человека есть защитник от преждевременного старения клеток — это фермент глутатионпероксидаза. Но проблема в том, что это селензависимый фермент", — отметил один из участников научной работы.
Дефицит селена приводит к значительному снижению уровня глутатионпероксидазы в организме. Учёные также указали на увеличение риска развития сердечно-сосудистых и раковых заболеваний в случае недостатка элемента в организме.
На данный момент нет точных данных о том, когда именно в России начнётся производство лекарств на основе синтезированного сибирскими научными сотрудниками вещества, которое замедляет процесс старения.
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