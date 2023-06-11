МК: учёные нашли способы омолодить людей новыми средствами, продлевающими жизнь

4:33 Your browser does not support the audio element. Наука

На протяжении многих веков исследователи постоянно ищут способ замедлить старение, хотя сейчас все понимают, что нет никакой волшебной таблетки, способной сделать человека значительно моложе. Как сообщает "МК", людям впервые официально удалось достичь омоложения.

Фото: 24smi.org

Старение является неизбежным процессом для любого живого существа. Это неоспоримый факт. Никто не сомневается в том, что старение протекает индивидуально у каждого человека. На скорость этого процесса влияют генетика, заболевания, внешняя среда, доступность медицинской помощи, образ жизни, питание и вредные привычки.

Исследователи утверждают, что если удастся устранить "клеточные поломки" и эффективно использовать ресурсы, можно значительно продлить жизнь людей.

Ассистент кафедры терапии и профилактической медицины МГСМУ имени Евдокимова Екатерина Губернаторова заявила, что те люди, которые делают всё возможное для своего долголетия, могут рассчитывать на 70-80 лет жизни.

Например, американские учёные сформулировали восемь основных правил здорового образа жизни. Они включают в себя правильное питание, полный отказ от алкоголя и курения, поддержание физической активности, регулярные профилактические осмотры и достаточный сон.

"Исследования показывают, что в возрасте 20-40 лет только каждый третий контролирует половину из этих факторов, а в более старшей возрастной группе так поступает только каждый десятый", — отмечают эксперты.

Недавно американские учёные случайно получили первое клинически доказанное омоложение человека во время одного из исследований. В течение года мужчины-добровольцы принимали комбинацию трёх лекарственных препаратов. В результате была достигнута регенерация ткани тимуса (органа иммунной системы, также известного как вилочковая железа), омоложение иммунной системы. Исследователи обнаружили, что у мужчин произошло омоложение организма на эпигенетическом уровне, эквивалентное 2,5 годам!

Изначально перед одной из компаний, связанной с Калифорнийским университетом, стояла задача проверить безопасность использования гормона роста для регенерации ткани тимуса, который с возрастом деградирует, превращаясь в жировую ткань. После примерно 63 лет этот орган начинает подвергаться необратимым изменениям, которые, в том числе, связаны с возникновением болезней старения, включая онкологические заболевания.

Функционирование тимуса сохраняется у долгожителей. Предыдущие эксперименты на животных и людях с ВИЧ-инфекцией показали, что гормон роста воздействует на орган и способствует восстановлению популяции иммунных клеток в организме.

Гипотезу решили проверить на здоровых мужчинах в возрасте от 51 до 60 лет. В течение года им был предоставлен гормон роста в сочетании с двумя противодиабетическими препаратами, включая метформин, который предотвращал снижение чувствительности к инсулину. В результате учёные получили клинически подтверждённое омоложение человека.

Это проявилось, прежде всего, в результатах анализов крови. Они указывали на омоложение иммунной системы через снижение количества стареющих клеток, увеличение соотношения лимфоцитов к моноцитам, а также повышение количества Т-лимфоцитов. И это ещё не всё: у всех участников исследования была зафиксирована регенерация тимуса, сокращение объёма жировой ткани. Впервые в небольшом клиническом исследовании специалисты смогли обратить процесс старения организма.

Наконец, самый простой способ продлить жизнь — пить больше воды. Американские учёные проанализировали данные из более чем 15 тысяч наблюдений, собранных в течение четверти века в рамках исследования риска развития атеросклероза (ARIC) в США.

Одним из важных показателей старения является содержание ионов натрия в организме. Исследования показали, что повышенное содержание элемента в клетках приводит к ускоренному старению. На основе этого американские учёные сделали вывод, что увеличение потребления жидкости продлевает жизнь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Главный секрет долголетия