МК: учёные Великобритании обнаружили микроэлемент, отвечающий за активное долголетие

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Британии и Германии выяснили секрет долголетия. Они проанализировали генетические тесты более миллиона людей и установили участки генома, связанные с продолжительностью жизни. Данные исследований приводит "МК".

Фото: 24smi.org

Специалисты университета Эдинбурга обнаружили, что участки ДНК, ассоциированные со здоровой старостью, связаны с метаболизмом железа в крови. При нарушениях нормы этого компонента развивается не только анемия, но и активизируются некоторые возрастные хвори.

Эксперты отметили, что высокий уровень железа в крови сокращает продолжительность здоровой жизни. Удержание уровня элемента в норме предотвращает возрастные заболевания.

"Мы допускаем, что наше открытие, касающееся метаболизма железа, может объяснить, почему потребление большого количества богатого железом мяса с возрастом приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям", — говорит доктор Пол Тиммерс.

Учёные делают вывод о том, что поддержание уровня железа на нормальном уровне увеличивает продолжительность жизни.

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