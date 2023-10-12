Эксперт Чащин рассказал, как защититься от хакеров

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Операционный директор компании "Мультифактор", Виктор Чащин, подчеркнул, что одним из наилучших способов обеспечения безопасности аккаунтов в социальных сетях, мессенджерах и приложениях не является создание длинных паролей, а внедрение многофакторной аутентификации. Это позволяет дополнительно обезопасить пользователей и их данные, даже если злоумышленники получат доступ к логину и паролю.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Чащин подчеркнул, что многофакторная аутентификация предоставляет дополнительные слои безопасности, которые могут включать в себя push-уведомления в мобильных приложениях и мессенджерах, одноразовые коды, SMS, биометрические данные, такие как отпечатки пальцев, токены и другие методы подтверждения личности.

Он также подсказал, что пользователи, которые испытывают затруднения при настройке многофакторной аутентификации, могут обратиться за помощью в службу поддержки сервиса, который они используют. Это сделает процесс защиты данных более удобным и надежным, а пользователи смогут избежать необходимости придумывать и запоминать сложные пароли.

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